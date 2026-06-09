名門大学に通う21歳女性が殺害された。防犯カメラに映っていた黒い車…事件に潜む深い闇とは？
6月9日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【癒し動物㊙ハプニング＆㊙暴走車と壮絶攻防＆21歳大学生㊙殺害】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】名門大学に通う21歳女性が殺害された。防犯カメラに映っていた黒い車…事件に潜む深い闇とは？
◆ネコ怪盗㊙華麗な連携＆ペリカン咥える㊙小動物
動物園で飼育しているペリカンの口が、なぜか大きく膨らんでいる。
何かを口に入れてしまったようだが、次の瞬間、飼育員もビックリするあるモノが飛び出した！一方、バックで駐車しようとしている一台の車。
狭いスペースの為、慎重にハンドルを切り返している。そして、バックを始めたところ、信じがたい事態が発生する！動物の珍ハプニングから、緊迫の事故、さらには驚きの事件まで、まさかの瞬間が続々！
◆「俺は有名になる！」カーチェイス中に暴走男が㊙生配信
アメリカ・イリノイ州では、職務質問を振り切り不審な男がバイクで逃走！
猛スピードで工事中の規制車線へ突入。男の正体は、薬物事件で何度も服役歴のある要注意人物だった！そしてオハイオ州では、車の盗難事件が発生！運転手の男は、SNSで生配信まで始め、「俺は有名になる！」と自慢げに語る。さらに車内には、怯える女性の姿が！
人質がいるのか！？果たして、ヤバ過ぎるカーチェイスの結末は！
◆弁護士志望の大学生㊙殺害…常軌を逸した真犯人を執念の㊙追跡！
名門大学に通う21歳のサマンサが、何者かによって殺害された。
大学院進学を控えた彼女は、店で友人たちから祝福を受けていたが、その後、忽然と消息を絶った。
防犯カメラには、彼女が見知らぬ黒い車に自ら乗り込む姿が映っていた。しかも、予約していたタクシーは直前でキャンセルされていた。やがて事件は、深い闇へと繋がっていく。
果たして、サマンサの命を奪ったのは誰なのか。執念の捜査で真相を暴け！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 鈴木紗理奈 足立梨花
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
東地宏樹 甲斐田裕子 南條愛乃 勝杏里 深田愛衣
うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
【動画】名門大学に通う21歳女性が殺害された。防犯カメラに映っていた黒い車…事件に潜む深い闇とは？
◆ネコ怪盗㊙華麗な連携＆ペリカン咥える㊙小動物
動物園で飼育しているペリカンの口が、なぜか大きく膨らんでいる。
何かを口に入れてしまったようだが、次の瞬間、飼育員もビックリするあるモノが飛び出した！一方、バックで駐車しようとしている一台の車。
狭いスペースの為、慎重にハンドルを切り返している。そして、バックを始めたところ、信じがたい事態が発生する！動物の珍ハプニングから、緊迫の事故、さらには驚きの事件まで、まさかの瞬間が続々！
アメリカ・イリノイ州では、職務質問を振り切り不審な男がバイクで逃走！
猛スピードで工事中の規制車線へ突入。男の正体は、薬物事件で何度も服役歴のある要注意人物だった！そしてオハイオ州では、車の盗難事件が発生！運転手の男は、SNSで生配信まで始め、「俺は有名になる！」と自慢げに語る。さらに車内には、怯える女性の姿が！
人質がいるのか！？果たして、ヤバ過ぎるカーチェイスの結末は！
◆弁護士志望の大学生㊙殺害…常軌を逸した真犯人を執念の㊙追跡！
名門大学に通う21歳のサマンサが、何者かによって殺害された。
大学院進学を控えた彼女は、店で友人たちから祝福を受けていたが、その後、忽然と消息を絶った。
防犯カメラには、彼女が見知らぬ黒い車に自ら乗り込む姿が映っていた。しかも、予約していたタクシーは直前でキャンセルされていた。やがて事件は、深い闇へと繋がっていく。
果たして、サマンサの命を奪ったのは誰なのか。執念の捜査で真相を暴け！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 鈴木紗理奈 足立梨花
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
東地宏樹 甲斐田裕子 南條愛乃 勝杏里 深田愛衣
うすいたかやす 西田紘二
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「火曜エンタ」公式HP