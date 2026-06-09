「父の日 今年は6月21日」実用性のあるグッズが人気 老舗文具店で選ぶギフトとは？《長崎》
もうすぐ父の日。
詰め合わせができるギフトや人気のお酒など、特別なプレゼントで感謝を伝えてみませんか。
長崎市浜町の「石丸文行堂」。
創業143年の総合文房具専門店です。
日常使いの文房具はもちろん、長崎に関わるオリジナル商品など、豊富な種類を取りそろえています。
今、店内には「父の日コーナー」を設置。
実用性のあるグッズやお家で楽しめるアイテムなど、お父さんに贈って喜ばれる商品が並びます。
（石丸文行堂 平口淳子さん）
「父の日の贈り物としては、仕事で使える実用性のある商品が人気です。1階の “長崎マルシェJimo” コーナーには、日常でも使えるオリジナル雑貨やお酒、食品なども取りそろえています。ギフト選びの参考にしてみてください」
今年は6月21日の「父の日」おすすめギフトを紹介します。
【第5位】お父さんのための晩酌セット〔Jimo〕 3,000円(税込)～
「Jimoお父さんのための晩酌セット」は、長崎マルシェJimoのコーナーで、お酒やおつまみなどの人気アイテムを、予算に合わせて組み合わせることができます。
お父さんの好みを想像しながら商品を選び、オリジナルのセットにできるギフトです。
【第4位】FixPon〔フィックスポン〕 4,950円(税込)
『FixPon』は、型崩れしない、ポケットに挿し込むだけのポケットチーフ。
デザインや種類も豊富で、身だしなみの時間を短縮できます。
カッコいいお父さんを演出できる、おしゃれなアイテムです。
【第3位】透かし彫り高級扇子〔トンボ柄〕1万120円(税込)
本格的な夏を前に贈りたい「高級扇子」が、第3位。
日頃の感謝と一緒に、涼しさも贈れるアイテムです。
（石丸文行堂 平口淳子さん）
「縁起が良いとされる “トンボ（勝ち虫)” の透かし彫りが美しく施されており、扇ぐたびに、粋で上品な大人の品格を演出できます」
実用性とデザイン性が詰まっています。
【第2位】うすはり〔松徳硝子〕 5,940円(税込)～
老舗「松徳硝子」が、電球製造の技術を活かし手がける “極薄のグラス”。
その厚さは、0.9ミリと極限の薄さです。
職人の手仕事で作られ、ガラスの存在感を感じさせないほど。
口当たりがよく飲み物の味わいや香りを、より感じることができます。
高級感のある木箱入り。
長く愛用できる贈り物として、選んでみてはいかがでしょうか。
【第1位】GOTOGIN〔五島つばき蒸溜所〕 6,050円(税込)
いつもの晩酌を、少しぜいたくにしてくれるクラフトジンです。
（石丸文行堂 平口淳子さん）
「五島列島の豊かな自然が生んだボタニカルをぜいたくに使用し、芳醇な香りや爽やかな味わいが特徴です。白を基調とした上品な筒型のパッケージも、ギフトに最適です」
気軽に楽しめるミニボトル（50ml/1500円)も用意しています。
家族をいつも支えてくれるお父さんへ、日頃の感謝を込めた父の日ギフト。
オリジナリティーあふれる贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。