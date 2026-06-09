もうすぐ父の日。

詰め合わせができるギフトや人気のお酒など、特別なプレゼントで感謝を伝えてみませんか。

長崎市浜町の「石丸文行堂」。

創業143年の総合文房具専門店です。

日常使いの文房具はもちろん、長崎に関わるオリジナル商品など、豊富な種類を取りそろえています。

今、店内には「父の日コーナー」を設置。

実用性のあるグッズやお家で楽しめるアイテムなど、お父さんに贈って喜ばれる商品が並びます。

（石丸文行堂 平口淳子さん）

「父の日の贈り物としては、仕事で使える実用性のある商品が人気です。1階の “長崎マルシェJimo” コーナーには、日常でも使えるオリジナル雑貨やお酒、食品なども取りそろえています。ギフト選びの参考にしてみてください」

今年は6月21日の「父の日」おすすめギフトを紹介します。

【第5位】お父さんのための晩酌セット〔Jimo〕 3,000円(税込)～

「Jimoお父さんのための晩酌セット」は、長崎マルシェJimoのコーナーで、お酒やおつまみなどの人気アイテムを、予算に合わせて組み合わせることができます。

お父さんの好みを想像しながら商品を選び、オリジナルのセットにできるギフトです。

【第4位】FixPon〔フィックスポン〕 4,950円(税込)

『FixPon』は、型崩れしない、ポケットに挿し込むだけのポケットチーフ。

デザインや種類も豊富で、身だしなみの時間を短縮できます。

カッコいいお父さんを演出できる、おしゃれなアイテムです。

【第3位】透かし彫り高級扇子〔トンボ柄〕1万120円(税込)

本格的な夏を前に贈りたい「高級扇子」が、第3位。

日頃の感謝と一緒に、涼しさも贈れるアイテムです。

（石丸文行堂 平口淳子さん）

「縁起が良いとされる “トンボ（勝ち虫)” の透かし彫りが美しく施されており、扇ぐたびに、粋で上品な大人の品格を演出できます」

実用性とデザイン性が詰まっています。

【第2位】うすはり〔松徳硝子〕 5,940円(税込)～

老舗「松徳硝子」が、電球製造の技術を活かし手がける “極薄のグラス”。

その厚さは、0.9ミリと極限の薄さです。

職人の手仕事で作られ、ガラスの存在感を感じさせないほど。

口当たりがよく飲み物の味わいや香りを、より感じることができます。

高級感のある木箱入り。

長く愛用できる贈り物として、選んでみてはいかがでしょうか。

【第1位】GOTOGIN〔五島つばき蒸溜所〕 6,050円(税込)

いつもの晩酌を、少しぜいたくにしてくれるクラフトジンです。

（石丸文行堂 平口淳子さん）

「五島列島の豊かな自然が生んだボタニカルをぜいたくに使用し、芳醇な香りや爽やかな味わいが特徴です。白を基調とした上品な筒型のパッケージも、ギフトに最適です」

気軽に楽しめるミニボトル（50ml/1500円)も用意しています。

家族をいつも支えてくれるお父さんへ、日頃の感謝を込めた父の日ギフト。

オリジナリティーあふれる贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。