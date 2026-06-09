ヒップホップアーティスト・ＡＫ−６９が９日、日本武道館公演「ＴＨＥ ＥＮＬＩＧＨＴＥＮＭＥＮＴ」を開催。自身の名前に重なる特別な日に、「啓発」を意味するタイトルを冠した４年ぶり６度目の聖地ライブを行った。

「武道館に戻ってきたぞ！」。ＡＫの絶叫に１万人も熱狂し、会場が揺れた。「やっぱり特別。日の丸を背負ってるっていう日本人としての誇りをすごい感じる」と語った。

４年前のライブではＭＣでの発言が問題視され、同所を出禁となった。「まさか５度目で出禁になるとは思いませんでした」と苦笑いで回想しながら「でも僕は間違ったことをしたってつもりもないです。自分の言動だったりライブに恥じることは一切ない」と断言。「自分が信じた音楽を、メッセージを発信し続けて戻って来られた。自分が何を発するべきか優先してやった結果、こうやってまた武道館の方々が迎え入れてくれたと信じてます」と力を込めた。

デビュー３０周年を迎えた今もなお、揺るぎない音楽への執念がある。「なんで頑張れるんですかっていろいろ聞かれるけど、自分にはこれしかないんで。３０年たって武道館に立ってる、それが全てだと思う」。自らの音楽の姿勢を体現するように代表曲「ＳＴＡＲＴ ＩＴ ＡＧＡＩＮ」や新曲「ＩＫＩＺＡＭＡ」など２４曲を熱唱。生きざまを武道館に刻みつけた。

フィナーレでは、来年７月１０、１１日に自身最大規模となるＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでの公演を発表した。「こんな歳まで活動してると思ってなかった」と率直に語りながら、愛知出身らしく「トヨタさんが作ったアリーナに立つのは勝手に地元を背負ってる感じ」と笑顔で意気込んだ。