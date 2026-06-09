警察官を目指す専門学校生たちが警察学校で制服に袖を通し、鑑識などの業務を体験。警察官の仕事の魅力に触れました。

6月9日、新潟県警察学校を訪れたのは、未来の警察官を目指す専門学校生たち。



警察官の仕事をより身近に感じてもらおうと、警察学校の体験入校が行われました。



参加した28人の生徒は警察官の制服に身を包み、体験に参加。



【専門学校生】

「（制服を着用してみて）やっぱり警察はかっこいい。市民を守るぞという感じが湧いてくる」



【記者リポート】

「きょうは私も参加した専門学校生と同じ警察官の制服を着用して取材しています。実際に袖を通すと身が引き締まる思いです」



生徒は警察業務や学校生活について説明を受けたほか、パトカーや白バイへの乗車も体験しました。



【専門学校生】

「白バイ隊員もいいなと、視野を広げることができた」



また、今回の体験では、実際の警察活動を想定した職務質問にも挑戦。体験を終えると生徒からはこんな質問も…



【専門学校生】

「職質をかたくなに拒否する相手にはどういう対応をするんですか」



現場経験のある教官や警察官から実践的な対応を学んでいました。



さらに、事件捜査に欠かせない鑑識活動も体験。



指紋を採取する繊細な作業に悪戦苦闘しながらも、警察の仕事への理解を深めていました。



【専門学校生】

「繊細な作業。つけすぎちゃうと指紋が潰れたりとかして、そこが結構難しい」



【専門学校生】

「ドラマだと簡単そうに見えるけど、実際にやってみると難しい」



警察官の採用試験の受験者数が減少する中、警察学校が去年から力を入れている体験入校。



【県警察学校 左京秀明 校長】

「充実した内容で授業をやっているので、ぜひ警察官を少しでも希望する方は、どんなところなんだろうと見に来ていただきたい」



生徒たちは実際に見て、触れて、体験することで警察官という仕事に対する関心を高めたようです。



【専門学校生】

「職質だったり、鑑識だったり、ドラマで見ていた警察の仕事を体験できておもしろかった」



【専門学校生】

「（警察官の仕事いいなという思いが）もっと強くなった」



警察学校では今後も体験入校を通じて、将来の警察官の確保につなげたい考えです。