“ジャスコ”林輝幸、結婚を報告 クイズ関係者が祝福 松丸亮吾「ご結婚おめでとうございます…！！」
『東大王』で活躍した“ジャスコ”こと林輝幸が9日、自身のXを更新。結婚を報告した。
【写真】妻とともに直筆で！結婚を報告した“ジャスコ”林輝幸
林は「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様」と書き出し「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告した。「お相手は一般女性です。妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています」と明らかにした。
「『この人とならどんな困難も乗り越えられる』と確信しております。これまで私を応援してくださった皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と伝えた。続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れず、私もまた妻にとってよき支えとなれるよう、精進してまいります」とつづった。
「毎日にスパイスのような刺激とひと笑いを添えて、ともに歩を進めていきたいと思います。まだまだ未熟者の私たちではありますが、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と続けた。最後に直筆で「林輝幸 一般女性」としたためた。
この投稿にはクイズ関係者からも祝福の声が。松丸亮吾は「ご結婚おめでとうございます…！！」と祝福。紀野紗良は「おめでとうございます！！お幸せに」と祝った。鶴崎修功は「ジャスコ結婚してイオンになるの！？」とユーモアを交えて喜びを表現した。
林は1997年生まれ、富山県滑川市出身。東京大学文学部人文学科東洋史学研究室を卒業。学生時代、TBSのクイズ番組『東大王』やWebメディア「QuizKnock」に出演。「ジャスコ」のニックネームで呼ばれる。
【写真】妻とともに直筆で！結婚を報告した“ジャスコ”林輝幸
林は「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様」と書き出し「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告した。「お相手は一般女性です。妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています」と明らかにした。
「『この人とならどんな困難も乗り越えられる』と確信しております。これまで私を応援してくださった皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と伝えた。続けて「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れず、私もまた妻にとってよき支えとなれるよう、精進してまいります」とつづった。
この投稿にはクイズ関係者からも祝福の声が。松丸亮吾は「ご結婚おめでとうございます…！！」と祝福。紀野紗良は「おめでとうございます！！お幸せに」と祝った。鶴崎修功は「ジャスコ結婚してイオンになるの！？」とユーモアを交えて喜びを表現した。
林は1997年生まれ、富山県滑川市出身。東京大学文学部人文学科東洋史学研究室を卒業。学生時代、TBSのクイズ番組『東大王』やWebメディア「QuizKnock」に出演。「ジャスコ」のニックネームで呼ばれる。