21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　-0.11%　前回　0.2%（前月比)
予想　4.08%　前回　4.45%（前年比)

21:30　
米貿易収支（4月）
予想　-555.0億ドル　前回　-603.0億ドル

カナダ国際商品貿易（4月）
予想　21.0億カナダドル　前回　17.8億カナダドル

23:00　
米中古住宅販売件数（5月）
予想　407.0万件　前回　402.0万件
予想　0.9%　前回　0.2%（前月比)

米卸売在庫（確報値）（4月）
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　2.8%（卸売売上高・前月比)

10日
2:00　
米3年債入札（580億ドル）

米予備選（メイン、ネバダ、ノースダコタ、サウスカロライナ）

※予定は変更されることがあります。