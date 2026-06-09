ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 -0.11% 前回 0.2%（前月比)
予想 4.08% 前回 4.45%（前年比)
21:30
米貿易収支（4月）
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル
カナダ国際商品貿易（4月）
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル
23:00
米中古住宅販売件数（5月）
予想 407.0万件 前回 402.0万件
予想 0.9% 前回 0.2%（前月比)
米卸売在庫（確報値）（4月）
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
10日
2:00
米3年債入札（580億ドル）
米予備選（メイン、ネバダ、ノースダコタ、サウスカロライナ）
※予定は変更されることがあります。
メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 -0.11% 前回 0.2%（前月比)
予想 4.08% 前回 4.45%（前年比)
21:30
米貿易収支（4月）
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル
カナダ国際商品貿易（4月）
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル
23:00
米中古住宅販売件数（5月）
予想 407.0万件 前回 402.0万件
予想 0.9% 前回 0.2%（前月比)
米卸売在庫（確報値）（4月）
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
10日
2:00
米3年債入札（580億ドル）
米予備選（メイン、ネバダ、ノースダコタ、サウスカロライナ）
※予定は変更されることがあります。