◇MLB フィリーズ 5-2 ブルージェイズ(日本時間9日、ロジャース・センター)

フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手が9日のブルージェイズ戦に登板し、7回4安打2失点の投球内容で8勝目をあげました。

2回には「4番・サード」でスタメン出場の岡本和真選手をチェンジアップで三球三振。3回、5回と失点するも、7回にも岡本選手を三振に抑えるなど、10奪三振をあげ、7回2失点で勝利投手となりました。

この日は最速97.3マイル＝約156.5キロ。MLBのスタットキャストでは、シンカー、チェンジアップ、スライダーの3球種のみでしたが、ブルージェイズ打線相手に安定した投球をみせました。

サンチェス投手は直近7試合すべてで7イニング以上を投げ、失点はわずか「3」のみ。この7試合だけで6勝をあげています。

昨季200投球回を超えたサンチェス投手は、今季も順調にイニングイーターぶりを発揮。現在までにMLBトップの93.1回を投げています。

奪三振113個は、“若き怪物”ブリュワーズのミジオロウスキー投手と3差でリーグ2位。その他、防御率1.54、8勝もリーグ2位とあらゆる部門で上位につけています。