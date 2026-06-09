【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】レバノン情勢を巡って７日から交戦状態にあったイスラエルとイランは８日、攻撃を停止した。

米国の呼びかけに応じたものだが、イスラエルはレバノンでの軍事作戦は継続する方針だ。イランも攻撃があれば反撃する構えで、両国ともに臨戦態勢を維持している。

イスラエルはイランに大規模攻撃を行う方針だったとされるが、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が米国のトランプ大統領と電話会談した後、方針を転換した。

トランプ氏は８日、英ＢＢＣのインタビューで、イランとの交渉を巡り、「私が指示すれば、（ネタニヤフ氏は）その通りにする」と述べ、自身が主導権を握っていると強調した。

ただ、ネタニヤフ氏は声明で、レバノンの親イラン勢力ヒズボラについて「攻撃拠点を全て破壊する」とし、レバノンでの戦闘継続の方針を明らかにした。

一方、イラン軍中央司令部も８日、作戦停止を発表した。ただ、レバノンに対するものを含めて、攻撃には「より厳しく、強い措置をとる」としている。イラン外務省報道官は８日の記者会見で、「不安定化していた外交の状況がさらに悪化するだろう」と述べた。