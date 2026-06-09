6月放送！『プラチナファミリー』『火曜の良純孝太郎』豪華ラインナップで3週連続3時間SP

小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎が、日本各所を訪ねて魅力を楽しく学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』。

この2番組による豪華ラインナップで、6月16日（火）から3週連続3時間スペシャルが放送される。

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6月16日（火）は『プラチナファミリー』。「高嶋ちさ子を作った父・母・兄姉・親戚・ご近所さんまで大集合！爆笑3時間SP」と題し、高嶋ちさ子のルーツを徹底的にひも解く。

スタジオには、ちさ子の父で音楽プロデューサーの郄嶋弘之さん、さらに従兄弟にあたる俳優・郄嶋政伸が集結。高嶋家ならではの濃密なエピソードから、ちさ子の知られざる素顔に迫っていく。

今回は「ちさ子を育てた両親」にスポットを当て、再現ドラマを交えながら、ちさ子がどのように作られたのかをたどる。父・弘之さんを小手伸也が、母・薫子さんを小沢真珠が演じ、人格形成に大きな影響を与えた両親の仰天エピソードをドラマ仕立てで紹介する。

音楽業界で数々の功績を残してきた弘之さんの破天荒なプロデュース術、今も忘れられない薫子さんの強烈な名言の数々。まさに“この親にしてこの娘あり”と納得の秘話が続々と飛び出す。

さらにスタジオでは、薫子さんの思い出の味を再現。ちさ子と弘之さんが30年ぶりだという懐かしの味を味わい、高嶋家の食卓を振り返る。

加えて、ちさ子が結婚する際に薫子さんから送られた手紙や、幼いころに母から買ってもらい、今も大切にしている兄姉でお揃いの宝物も披露。薫子さんの毒舌の奥ににじむユーモアたっぷりの深い愛情から、唯一無二の母娘関係が浮かび上がる。

また、高嶋家に眠る貴重写真を蔵出しするほか、ちさ子の過去を知る人々も登場。地元の人々や同級生に加え、青山学院初等部時代の恩師まで、証言が続々と飛び出す。

◆石原良純＆小泉孝太郎が北海道を大冒険！

6月23日（火）は、『火曜の良純孝太郎』の3時間スペシャルが放送される。

「北海道・函館札幌物語SP」と題し、石原良純と小泉孝太郎が“遷都”をテーマに、函館と札幌を大冒険する。

北海道の玄関口であり、かつて“最初に栄えた都”だった港町・函館。しかし明治維新後、北海道の都に選ばれたのは、大部分が原野のままの札幌だった。

なぜ都が札幌へ移り、巨大都市へと発展したのか？ 人気観光地や絶品グルメをめぐりながら、“遷都”の秘密に迫る。

まずは函館へ。幕末の開港を機に自由貿易が盛んになり、国際的な港町として発展した函館。ペリーも絶賛した函館港が開かれたことで外国文化が入り、異国情緒あふれる街並みが生まれた。

函館山から独特の地形を確認した2人は、元町エリアや八幡坂を散策。さらに、戊辰戦争最後の激戦の舞台となった星形要塞・五稜郭を訪ね、北海道の中心だった時代をたどる。

続いて札幌へ。JRタワー展望台から函館との地形の違いを見比べ、海から遠く、山に近い札幌がなぜ新たな都に選ばれたのかをひも解く。

さらに、札幌発展の礎となった豊平川、街の基準線となった創成川、政治・行政の中心を担った赤れんが庁舎などを訪ね、防衛と開拓の拠点として計画的に建設されたことを実感。クラーク博士の教育理念や、開拓時代に始まったビールづくりにも迫る。

港町から計画都市へ――150年の歴史をたどると見えてくる、北海道の知られざるドラマとは？

◆ちさ子がアメリカへ！

6月30日（火）は、『プラチナファミリー』と『火曜の良純孝太郎』の合体3時間スペシャルが放送される。

『プラチナファミリー』では「高嶋ちさ子とセレブな友人SP」と題し、高嶋ちさ子がアメリカへ。現地で暮らす友人らを訪ね、驚きの人生とルーツを持つプラチナファミリーたちの魅力をひも解く。

ちさ子が最初に向かうのは、アメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズにある、親友で日本の美容技術を世界に広める美容レジェンド・山野愛子ジェーンの大豪邸。

日本の美容業界を牽引するジェーンの素顔や“日本の美”の歴史、アメリカで受け継がれる技術、南カリフォルニア大学で伝える「美齢学」や着物文化に迫る。

さらに、かつてロサンゼルスで暮らしていたちさ子の思い出の地へ。以前住んでいた場所、話題のスイーツ店、映画『プリティ・ウーマン』（1990年）のロケ地を訪ねるほか、友人の紹介で、ロサンゼルス・マラガ湾を一望する豪邸に住む田中尚子さんのもとを訪れる。

そして、高校時代からの親友で世界的に活躍するチェリスト・水谷川優子を形作ってきた背景にも注目。奈良・春日大社や京都の陽明文庫を訪ねると、近衛家、藤原家、皇室にもつながる壮大な歴史が判明する。

さらに、ちさ子、水谷川、2人の共通の友人で世界的ヴァイオリニストの鷲見恵理子が浅草へ。金魚すくいや射的で“初めての縁日”を満喫した後は、念願のカラオケへ。人生初カラオケの水谷川＆鷲見とともに、ちさ子はどんな歌声を披露するのか？

続く『火曜の良純孝太郎』では良純が、“東海道新幹線の心臓部”JR東海浜松工場に潜入する。

車体と台車をドッキングする整備現場や、時速300キロの走行状態を再現する台車試験を見学。さらに、実物の新幹線を使ったテレビ初公開の訓練設備で運転台操作も体験する。

普段は見ることのできない廃車解体場にも足を踏み入れ、古い車両が新しい新幹線の車体材料へと生まれ変わる、高速鉄道として世界初のリサイクル技術に迫る。

高嶋ちさ子を形作ってきた家族の物語から、アメリカで育まれた華やかな交友関係、そして良純＆孝太郎がめぐる北海道の旅や、新幹線の大解体まで――。家族、友人、歴史、文化が交差する3週連続のスペシャル企画に注目だ。