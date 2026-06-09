6月9日（火）に放送された『徹子の部屋』では、過去の収録中に起きた“意外なハプニング”が映し出される場面があった。

【映像】『徹子の部屋』収録中に思わぬ事件！機転を利かせたゲストの計らいが「さすが元アナウンサー」

この日のゲストは、2歳でモデルデビューし、芸歴42年を迎えた俳優の安達祐実（44歳）。

自身の俳優人生に大きな影響を与えたという故・野際陽子さんとの共演を振り返ると、黒柳徹子も「ずっとお友だちでした」という野際さんのプライベートを明かし、2人で故人の思い出話に花を咲かせた。

そんななか、現在の安達と同じ44歳のときの野際さんが、今から46年前に番組に出演した際の貴重なVTRが紹介され、驚きのハプニングの瞬間が映った。

黒柳と野際さんが楽しくトークを繰り広げている最中、突如としてスタジオを大きな地震が襲ったのだ。

セットがガタガタと大きく揺れ、緊迫した空気が走る事態に。すかさず司会の黒柳が「ちょっとごめんあそばせ。今地震が来ておりまして」「これは録画で撮っておりますので（放送された）本日の地震ではございません」と視聴者に呼びかけた。

トークは完全に中断されてしまったが、ここからのゲスト・野際さんの対応が見事だった。揺れが発生した瞬間こそ驚きの表情を見せたものの、すぐに平静を取り戻すと、「震度いくつくらいでしょう？」と冷静にトークを繋ぐ。さらに、「今、何が怖いって地震がいちばん怖い」と、とっさに機転を利かせてアドリブでトークを展開させた。

当時の映像を観た安達は「野際さんの品格のある44歳と自分を並べてもらうのは恥ずかしい…」と思わず恐縮しきり。

黒柳が「地震にも慌てず騒がず」と当時の野際さんを称えると、安達も「さすがアナウンサーをやってらっしゃったのも（わかる）」と、そのプロフェッショナルな姿勢に感嘆した。