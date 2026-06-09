Creepy Nuts『CDTV ライブ！ライブ！』でのヘリポートを舞台にした「Fright」パフォーマンス映像を期間限定公開

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Creepy Nutsが、新曲「Fright」のパフォーマンス映像をYouTubeにて公開した。

■ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌を披露。緊張感と開放感、そしてライブならではの熱量が凝縮

今回公開された映像は、2026年5月18日に放送されたTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』での歌唱パフォーマンスを収録したもの。本映像は7月7日までの期間限定公開となる。

「Fright」は、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされ、4月10日に配信リリースされた楽曲。人生の再出発や、あらたな一歩を踏み出す瞬間に誰もが抱く恐怖や葛藤をテーマに描いた作品で、R-指定による共感性の高いリリックと、DJ松永による緩急の効いた疾走感、スケール感のあるトラックが大きな話題を呼んだ。

今回の『CDTV ライブ！ライブ！』でのパフォーマンスは、ビルの屋上ヘリポートを舞台に撮影。楽曲の世界観とリンクしたロケーションのなかで、緊張感と開放感、そしてライブならではの熱量が凝縮された映像に仕上がっている。

Creepy Nutsは4月にアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演。さらに自身初となる北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を成功させるなど、国内外でその存在感を拡大し続けている。

9月からは世界的アーティスト・The Weekndのグローバルスタジアムツアーのアジアツアー11公演へのゲスト出演も決定。7年ぶりとなる来日公演はチケット即日完売を受け追加公演も発表された。

(C)TBSテレビ

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fright」

https://smar.lnk.to/Fright

■関連リンク

ドラマ『時すでにおスシ!?』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/