◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ 3-1 中日(9日、ZOZOマリン)

中日はロッテとのカード初戦を落とし、3連敗となりました。

先発のマラー投手は初回、先頭からいきなり2塁打とセーフティーバントでノーアウト1、3塁のピンチに。続く西川史礁選手の内野ゴロの間に1点先制を許します。

打線は3回にロッテ先発・ジャクソン投手から1アウト1、3塁のチャンスを作ると、田中幹也選手がセンターへタイムリーを放ち同点に追いつきます。その後も満塁まで攻め立てましたが、 板山祐太郎選手がファーストゴロに倒れ勝ち越すことはできませんでした。

マラー投手は初回の失点以降、2回から5回まですべて三者凡退に抑える好投。しかし6回に1アウト1、3塁のピンチを迎え、西川選手に勝ち越しタイムリーを許しました。続く佐藤都志也選手にも犠牲フライを打たれ、2点ビハインドに。マラー投手は6回途中3失点で降板しました。

その後終盤はロッテのリリーフ陣から得点できず。8回には鈴木昭汰投手から満塁のチャンスを作りましたが、サノー選手がショートゴロに打ち取られて得点できませんでした。