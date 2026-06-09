劇作家・演出家で女優の根本宗子（36）が9日、自身のXを更新。大腸に潰瘍が見つかり、生活に制限があることを明かした。

オフィシャルアカウントで「6月、7月の根本宗子の活動に関するお知らせ」と題した文書を公開。「少し前から腹部の痛みがあり、いくつか医療機関を受診したところ大腸に潰瘍が見つかってしまいまして、現在食事や運動、生活にしばらく制限がある状況です」と報告した。

「演出をすることは全くお医者様からもストップかかっていないので順調にお稽古進んでおり、7月の舞台出演もOKが出ています」と明かし、急な痛みが出た場合には「ダブルキャストでやっている清水くるみさんに代役を引き受けていただくことになりました」と伝えた。

舞台までに体調を万全にするため、「今月と来月のファン倶楽部配信はお休みさせていただき、根本宗子の面談室も別の形でお届けさせていただくことになりました」とイベントの休みや内容変更を知らせた。

また、自身のXでも「大腸に潰瘍が出来てしまい自分でもびっくりしてます！！皆様にはご心配とご迷惑大変心苦しいのですが、必ず舞台初日までに全回復して元気に開幕するため、周りの皆様がサポートしてくださっているので、ご心配なさらず、楽しみに待っていていただけたら嬉しいです！」とつづった。