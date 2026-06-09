日本時間10日からパイレーツ3連戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手らの様子が公開されると、米国のファンも熱視線を送った。

ドジャースのXやインスタグラムは、敵地に向かうナインらの写真を公開した。

大谷はキャップをかぶり、左肩にバッグをかけて飛行機のタラップを上がった。着用していたのはチームで統一されたナイキのジャージ。X上の米国ファンの注目を集めた。

「そのコーデまじでイケてる、どこで買えるの？」

「このセットアップ、マジで欲しい！！！」

「このコーデ最高」

「おいおい、ナイキのジャージ、かっこよすぎるだろ」

「このスウェットをデザインした人、まじで給料上げてあげて」

「あいつらが着るナイキのジャージ、激アツすぎ」

大谷は打撃好調で打率は.302に。投手としては規定投球回に未到達ながら防御率0.74。10日（同11日）の2戦目で先発マウンドに上がる予定となっている。



（THE ANSWER編集部）