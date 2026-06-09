ドジャースの移動衣装に「マジで給料上げて」「おいおい…」 飛行機に乗り込み絶賛浴びた一着
日本時間10日からパイレーツ3連戦
米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手らの様子が公開されると、米国のファンも熱視線を送った。
ドジャースのXやインスタグラムは、敵地に向かうナインらの写真を公開した。
大谷はキャップをかぶり、左肩にバッグをかけて飛行機のタラップを上がった。着用していたのはチームで統一されたナイキのジャージ。X上の米国ファンの注目を集めた。
「そのコーデまじでイケてる、どこで買えるの？」
「このセットアップ、マジで欲しい！！！」
「このコーデ最高」
「おいおい、ナイキのジャージ、かっこよすぎるだろ」
「このスウェットをデザインした人、まじで給料上げてあげて」
「あいつらが着るナイキのジャージ、激アツすぎ」
大谷は打撃好調で打率は.302に。投手としては規定投球回に未到達ながら防御率0.74。10日（同11日）の2戦目で先発マウンドに上がる予定となっている。
（THE ANSWER編集部）