YouTubeで43万回再生を突破し話題になっているのは、無言で何かを訴える猫の様子です。何かを伝えたい、察してよと訴えているようなしぐさに「上目遣い可愛いｗ」「テレパシーは信頼の証？無言の圧力に笑うｗ」といった声がよせられています。一体猫ちゃんは、ママに何を伝えたいのでしょうか？その可愛すぎる要求に注目です！

【動画：無言で何かを訴えるネコ→ついていくと、部屋の隅に案内され…あまりにも愛おしい光景】

「察して」ビーム全開！無言の圧力にタジタジ

YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」に投稿されたのは、グレーの毛並みが美しいハムちゃんのとある日の日常です。ハムちゃんは無言で何かを訴えることが度々あるのだとか。今回も何かを訴えている様子から始まります。

ハムちゃんはママをじーっと見つめ続け、その瞳からは「何か」を訴える強い意志が。ママが「どうしたの？」と聞いても完全スルーだったようです。これぞ究極のテレパシー攻撃！この「無言の圧」がシュールで可愛いと視聴者からも評判です。

パパには返事！？ママにはテレパシーをつらぬく

不思議なことに、ママの問いかけには無反応だったハムちゃんが、パパの声には「ニャー！」と即答！このあからさまな対応の差には笑ってしまいます。ママとしては「えっ、私には言わないの？」と複雑な心境に。

しばらく待っているとママをトコトコと部屋の奥へ案内し始めたといいます。「こっちだよ」と言わんばかりの足取りで、ゆっくり目的地へと向かったのだとか。この誘導の仕方が、まるで小さなガイドさんのようでとってもキュートです。

ついに判明！「ここで撫でて」のこだわりが炸裂

案内されたのは部屋の隅っこ！ハムちゃんが求めていたのは、「この場所」でのナデナデだったのです。安心できる場所で甘えモードに突入！「そう、そこ！」と満足げな表情で撫でられる姿に、こちらも癒やされます。

ひとしきりママとのデレ時間を楽しんだ後は、急に満足したのかスタスタと移動開始。最後は、娘さんの部屋のドアを開けてもらって、中へ入ったのでした。自由すぎる気まぐれさがハムちゃんの魅力です。

コメント欄では「上目遣いが可愛すぎる！」「パパには返事するのにママにはテレパシーなの、信頼の証かなｗ」「この場所でなでてほしかったんだね」と共感の声が見られました。さらに「マイペースがハムちゃんのよさ！」「優しいママさん」といった、温かいコメントが溢れています。ハムちゃんの独特なこだわりと、それを優しく受け止める家族のやり取りに、多くの人が心をつかまれています。

投稿している「ねこほうチャンネル」では、ハムちゃんをはじめ、他３頭の猫との賑やかで温かい日常が楽しめます。猫の不思議な行動や、家族との温かい交流に癒されること間違いなしです！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」さま

執筆：霜月みあ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。