愛猫の『心を傷つける』飼い主の行動5選

何気ないつもりでも、猫にとっては不安や恐怖につながる行動があります。信頼関係を崩してしまいかねない接し方を確認していきましょう。

1. 大きな声で怒鳴る

猫は聴覚が非常に優れているため、大きな声や強い口調には強い恐怖を感じてしまいます。粗相やイタズラをした際に感情的に叱ってしまうと、「飼い主＝怖い存在」と認識してしまう原因になりかねません。

特に猫は、時間が経ってから叱られても、自分の行動と叱責を結びつけることが苦手です。そのため、強く怒っても理由を理解できず、不信感だけが残ってしまうことがあります。問題行動に対しては、叱るのではなく「環境の改善や予防」で対応する意識が大切です。

2. 無理やり触ったり抱っこしたりする

猫は自分のペースや距離感を何よりも大切にする動物です。嫌がっているのに抱き続けたり、逃げようとする猫を押さえつけたりすると、安心感が損なわれやすくなります。

特に警戒心が強い猫の場合、無理強いを繰り返されることで触れ合い自体を避けるようになることもあります。しっぽを大きく左右に振る、耳を伏せる（イカ耳になる）、体をこわばらせるなどの拒絶サインが見られたら、すぐに手を離して距離を取ってあげましょう。

3. 長時間かまわず放置する

猫は単独行動を好むイメージがありますが、決してコミュニケーションがいらないわけではありません。遊びや声かけが極端に少ない状態が続くと、刺激不足や孤独感からストレスを抱えてしまいます。

特に甘えん坊な性格の猫では、寂しさから問題行動を起こしたり、過剰に鳴くようになったりすることもあるようです。忙しい日でも1日に10分は集中して遊ぶ時間を作る、優しく声をかけるなど、小さな交流の積み重ねが猫の気持ちを安定させます。

4. 嫌がることを面白がる

わざと驚かせる、しつこく追いかける、苦手な反応を動画や写真の撮影目的で繰り返すといった行動は、猫に大きな精神的負担を与えます。人間にとっては些細な悪ふざけであっても、猫にとっては深刻な恐怖体験になり得るのです。

これが繰り返されると、猫は「この人の近くにいると嫌なことが起きる」と学習し、近寄ってこなくなる場合もあります。愛らしいリアクションを見たくなる気持ちは分かりますが、猫が我が家で安心して過ごせることを最優先に考えましょう。

5. 体調不良のサインを見逃す

食欲の低下、じっと隠れて出てこない行動、毛づやの悪化などを「気まぐれかな」と放置してしまうと、猫は苦痛を抱えたまま過ごすことになります。猫は不調を本能的に隠そうとする動物であるため、飼い主が気づく小さな変化が、実は重要なSOSサインであることも少なくありません。

いつもと様子が違う状態が続く場合は、自己判断せず早めに動物病院を受診することが勧められます。日頃からよく観察し、「いつもと違う不調」にいち早く気づいて対応してくれる飼い主に対し、猫は強い信頼を寄せるようになるのです。

信頼を失う理由と関係修復のヒント

猫は「この人は安心できる相手かどうか」を、毎日の接し方から冷静に判断していると考えられています。そのため、怖い思いや嫌な経験が重なると警戒心が強まり、距離を置くようになってしまいます。

しかし、一度関係がぎくしゃくしてしまっても、時間をかけて接し方を見直せば、少しずつ信頼を取り戻すことは可能です。焦って無理に距離を縮めようとせず、まずは猫のペースを徹底的に尊重してあげましょう。

1つ1つは小さなことかもしれませんが、

優しく穏やかな声で名前を呼ぶ 安心して引きこもれるお気に入りの居場所を整える 猫の気分が乗ってきたときだけ遊ぶ

といった、日常の小さな優しさの積み重ねが関係修復の鍵となります。

猫はかけられた言葉を引きずらない代わりに、周囲の環境が「安全かどうか」を本能でシビアに見極めています。その本能に寄り添う姿勢が大切なのです。

まとめ

猫との信頼関係は、特別なイベントではなく、日々の穏やかな接し方の積み重ねによってゆっくりと育まれていきます。良かれと思っていることや、何気ない行動でも、猫の負担になっていないか時々振り返ってみることが大切です。

完璧な飼い主を目指す必要はありません。「この子の安心できる存在でありたい」という誠実な姿勢は、言葉が通じなくても猫に少しずつ伝わっていきます。愛猫の気持ちを第一に控えめな優しさを意識しながら、心地よい距離感で絆を深めていきましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)