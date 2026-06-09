怪しい物体が気になって仕方ない猫ちゃんの仕草が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は291万回を超え「怖いけど触ってみるの可愛いです！」「びびりすぎの興味ありすぎで面白い」「これは反則級の可愛さじゃないか」といったコメントが集まっています。

【動画：猫がこたつから出ていた『謎の物体』を見つけた結果…可愛すぎるリアクション】

こたつの下の黒い影

Instagramアカウント「うっちー」に投稿されたのは、好奇心旺盛な猫ちゃん。こたつの下の方を見つめているのは猫の「しめじ」ちゃんです。

こたつ布団の裾から黒い物体が見えていて、しめじちゃんは気になって仕方ない様子。得体の知れない物体に怖い気持ちもあるのか、慎重に近づいていたそうです。そして、前足を伸ばし、ちょんちょんと触っていたといいます。

何度か触ってみると、黒い物体が動いたそうです。実はこの物体、こたつの中にいた猫の「しいたけ」ちゃんの前足だったのだそう。

しいたけちゃんは前足を引っ込めてしまいましたが、しめじちゃんはまだ警戒していたそうです。怖さよりも興味が勝ったしめじちゃんでした。

同居猫たちのドキドキ

ビビりながらも近づきたくなるのは「猫あるある」でもあります。しめじちゃんの同居猫ちゃんたちの、そんなドキドキの様子も投稿されていました。

「えのき」ちゃんは、気になって見ていたものが急に動いたためビックリして後ろへジャンプしていたそうです。

思わずクスッとする姿

しめじちゃんも気になるものを見つけてタッチして確認しようとしたところ、ビックリしてジャンプした勢いで、テーブルから落ちてしまったこともあったのだとか。

しいたけちゃんはお昼寝中の人にそーっと近づいて触って確かめる可愛い姿を見せてくれたといいます。猫ちゃんたちの純粋なリアクションに思わずクスッと笑ってしまいますね。

投稿には「いつでも逃げられるような態勢で恐る恐る触る姿がめちゃくちゃcute」「怖い気持ちより、触りたいって気持ちが抑えられなかったんでしょうね」「優しいチョンチョン、可愛いですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「うっちー」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うっちー」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。