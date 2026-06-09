株式会社コナミデジタルエンタテインメントはサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」のアンバサダーを務めるサッカー日本代表ＭＦ久保建英とアルゼンチン代表ＦＷメッシが出演する新ＣＭ「Ｊｕｓｔ Ｗａｔｃｈｉｎｇ？」の久保建英編とメッシ編を９日夜から全国のテレビ局やＤＡＺＮで順次放映開始した（一部地域を除く）。

新ＣＭはサッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作。“Ｊｕｓｔ Ｗａｔ”（見てるだけでいいの？） をテーマに、アンバサダーの久保、メッシが世界との戦いに向けて、サッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」での共闘を促す特別なＣＭとなっている。

あわせて、ＣＭ撮影時のメイキング映像や、久保 、メッシに加えて、同じくアンバサダーを務めるブラジル代表ＦＷネイマール、スペイン代表ＦＷ ヤマル、元日本代表ＭＦ本田圭佑のインタビュー映像も公開。ここでしか見られない貴重な映像となっている。

公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは久保やメッシのインタビューも公開。久保は前回大会から４年間で進化した自身の能力について「この４年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として４年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があります」と話した。久保については本田も「タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思うので、非常に色々なものを期待しています」とした。

メッシは日本代表の印象を聞かれ「独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチーム。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、間違いなく重要な目標を達成するだろうね」と評価していた。