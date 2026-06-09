活動３０周年を迎えたヒップホップアーティストのＡＫ−６９（４７）が９日、自身６度目となる東京・日本武道館公演を行った。

ラップと歌の二刀流で、プロ野球・巨人の坂本勇人ら多くのスポーツ選手に支持されるカリスマ。公演タイトルに冠した楽曲「Ｔｈｅ Ｅｎｌｉｇｈｔｎｍｅｎｔ」で幕を開け、ＤｅＮＡ・筒香嘉智の入場曲「Ｆｌｙｉｎｇ Ｂ」を畳みかけた。

観客１万人に向けて「武道館に戻ってきたぞ」と語りかけて歓声を浴びた。コロナ禍の影響があった２０２２年の同所公演では、マスク着用を巡る発言から出入り禁止に。「聖域」と呼ぶステージを４年ぶりに踏み「自分が信じた音楽とメッセージを発信し続け、ここに戻ってこれました。胸がいっぱいだよ」と感謝した。

楽曲を愛聴するサッカー日本代表ＭＦ・堂安律とは４年前から親交があり「（帰国時に）時計屋さんに連れてってください、と言われた」と笑う。北中米Ｗ杯優勝を目指すイレブンに「日本を背負って戦ってくれる方全員に気持ち良くエールを送りたい。本当に出しきってほしい。みんなが後悔ない試合になるように心から応援しています」とテレビ観戦を楽しみにした。

代表曲「ＳＴＡＲＴ ＩＴ ＡＧＡＩＮ」で締めくくり、来年７月１０、１１日に東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡでライブを行うことも発表。「ひたむきに自分の生業（なりわい）と向き合う」と、一流の道を究めていく。（堀北 禎仁）