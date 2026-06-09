◆カーリング日本選手権 第３日（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、２大会連続準優勝の北海道銀行がチーム御代田に９―４で勝利し開幕３連勝。１次Ｌの１試合を残して２次Ｌ進出を確定させた。

４―３の１点リードで折り返すと、第６エンド（Ｅ）に１点、第８Ｅに２点と得点を重ねた。不利な先攻の第９Ｅはスキップの仁平美来が最終ストーンを確実に中心に寄せてプレッシャーをかけ、２点スチール。相手が自ら負けを認めるコンシードした。

仁平は「初戦、２戦目と違ったアイスで苦戦はしましたが、まず取れてホッとしています。難しいアイスの中で自分たちのやるべきことにフォーカスして３連勝できたことはすごく大きい。これからの試合につながっていくと思います」とさわやかな笑顔で話した。

今大会は例年よりも遅い６月開催。高温多湿でアイスには霜が多く「ここまで霜がつくアイスはなかなか経験が無い。夜の試合は今日が初めてだったので、違った癖、霜の付き方も変わってきていて少し難しかった」。それでもチームで情報共有しながら自信のつく３連勝。「２次Ｌに向けて自分たちができるショット、使えるラインを明確にしていきたい。アイスに合わせた許容の投げもみんなで確認しなければいけないと思っています」と冷静に１０日以降の試合を見据えた。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。