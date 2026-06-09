卓球男子の元日本代表・松平健太の妻で、フリーアナウンサーの玉木碧が、育児中のケガについて明かした。

９日に自身のインスタグラムで「本日３４歳になりました！」と誕生日を迎えたことを報告すると同時に、「上顎の前歯と前歯の間の骨にヒビが入りました！（◯の中の黒くギザギザしているところ）」と画像をアップ。

「次男（２歳）が抱っこしてたら急にのけぞってきて、後頭部がクリーンヒットした為です！当の本人はニヤニヤしております！」と理由を説明し、「歯科医師の先生曰く『歯は折れたら治らないけど、顎の骨だったら治るのでよかったです』とのことです！」と明かした。

「因みに下の顎もヒビ入り済みです！恐らく治癒しました！これまた横たわっていたら、上から次男が降ってきた為です！当の本人はゲラゲラしておりました！」と、これまでにも負傷していたことも告白。

「うちの子は次男ですが、炭治郎並みの石頭のようです！」とつづり、「３３歳終わり頃に初めての人間ドックを受け、健康が何よりと痛感しているヒビでございます。ボロボロな事が多くなってきましたが、３４歳の玉木もどうぞよろしくお願いいたします！」と記した。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます 歯は大丈夫ですか？」「お子様はとってもわんぱくですね」「お大事にしてください」などの声が寄せられた。

玉木は、青山学院大学法学部法学科卒。日本テレビ系「Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」、ＴＢＳ系「日立 世界ふしぎ発見！」ミステリーハンター、「炎の体育会ＴＶ」などに出演。２０１８年世界選手権団体戦代表で、“マツケン”こと松平と２０２０年３月に結婚。２３年１月に第１子出産を発表。２４年３月に第２子出産を報告した。