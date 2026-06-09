女優の杉咲花と多部未華子が９日、都内でダブル主演するｐｒｉｍｅ ｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（６月１２日配信開始、全５話）の配信記念イベントに登場した。

ダブル主演の２人は初共演。杉咲は幼少期から多部が出演する作品を見ており、「こういった形でご一緒できたことがうれしい」と笑顔。「非日常的な要素がシーンにあった時に多部さんが演じることで、一気に説得感が増す力がある。どっしり構えてくださる姿に引率していただきました」と信頼感を口にした。

今作でメガホンを取った今泉力哉監督とは、１月放送の日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」でもタッグを組んだ間柄。「今泉作品特有だなと思ったのが、撮影で『もう１回』ってなって、改善点を言われるのかなと思ったら、目の前のコップを１ミリくらいずらして去っていった。それが見たことのない光景で…」と回想。それに対して、今泉監督は反省しながらも「お芝居に対して『もう１回』って思っているけど、（物を）１ミリ動かしてやりなおすときもあります…」と弁明していた。

「逃げるは恥だが役に立つ」で人気の漫画家・海野つなみ氏の同名コミックを実写化。恋も仕事も家も一度に失った３０代のエマ（杉咲）が謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷にたどり着いたところから動き出す物語。２人が始めた占いの店で、出会う人々の言葉の奥にある謎へと迫っていく。