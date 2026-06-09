◇全日本大学野球選手権1回戦 富士大6―2松山大（2026年6月9日 東京D）

1回戦4試合、2回戦2試合が行われ、富士大は6―2で松山大を下した。

今秋ドラフト1位候補の最速153キロ右腕・角田楓斗投手（4年＝東奥義塾）が7回2安打2失点。自己最速まであと1キロに迫る152キロの直球と多彩な変化球で毎回14三振を奪った。

バッテリーを組んだ梅村団捕手（1年＝山梨学院）による狙い球を絞らせない配球も光った。山梨学院では三塁手だったが、プロ入りを目指す富士大では捕手に挑戦。「何とか（リードした）2人の良さを引き出せれば良い結果になると思っていました。先輩方のおかげで（試合に）出させていただいている。周りの方々への感謝がホームベースの前に立った時に一番に感じました」と感謝した。

1年春から扇の要に抜てきした安田慎太郎監督は「中学はキャッチャーをやっていたということだったので（山梨学院時代に）セカンド送球を見せてもらった。もうその一球でキャッチャーだと。ピッチャーに信頼されそうな人間性だったので“この人間性ならば1年生から（マスクを）かぶれるな”と思いました」と振り返った。

1年生捕手と呼吸バッチリだった角田も「コミュニケーションを取ることが大事。梅村も先輩に気負うようなタイプじゃないので、上手く2人でピッチングの形をつくっていけていると思います」と働きぶりを評価した。

打撃では2番に入って2つの四球を選び、9回には自身の大会初安打となる二塁内野安打をマークした。攻守で存在感を放つ梅村は「打ててこそ良い捕手と言われると思うので、そこも求めていきたいと思います」と言葉に力を込めた。（柳内 遼平）