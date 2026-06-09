皇族数の確保をめぐる全体協議に関して立憲民主党は会合を開き、8日に衆参議長らがとりまとめた「立法府の総意」案への対応について、10日に行われる全体会議に参加する長浜博行議員、吉川沙織議員に一任しました。

「立法府の総意」案には、主に女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案をいずれも「了」とし、政府に法制化を求めることなどが盛り込まれています。

立憲はこれまで、女性皇族が結婚後も皇族としての身分を保持する案は了とする一方で、旧宮家の男系男子を養子に迎える案には慎重な立場をとってきました。10日の全体会議でも、この立場をくずさない方針です。

9日の会合に参加した蓮舫議員は、女性天皇・女系天皇の必要性を念頭に「安定的な皇位継承を考える時に、養子案よりも優先されるべきものがある」と述べました。

また森衆院議長は、10日の全体会議で「結論を出したい」との考えを示していますが、長浜議員は「常識的に考えて、10日に発表される各党の意見も受けて、立法府の総意を考慮するのが当たり前の民主的な手続きだ」と批判しました。

中道改革連合と立憲、公明は合流をめぐって協議中ですが、中道、公明は衆参議長らのとりまとめ案を基本的に了とする方針で、立憲民主党は2党と異なる意見を表明することになる見通しです。