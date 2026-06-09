FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、新曲「夏いぞん」MV公開決定 “七福神スマイル”輝くティザー映像解禁
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣の新曲「夏いぞん」が10日に配信リリースされ、同日午後8時にミュージックビデオが公開されることが決定した。
【動画】七福神スマイル！櫻井優衣「夏いぞん」ティザー映像
TikTokやインスタグラムで音源の一部が先行公開され注目を集める中、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。愛くるしい笑顔を指す“七福神スマイル”で微笑む姿や夏らしいファッションで室内で楽しむ姿が収められている。ミュージックビデオ全貌は10日午後8時にYouTubeでプレミア公開される。
「夏いぞん」は、7月29日リリースのメジャー 1st CDシングル「夏いぞん」に収録されるタイトル曲で、令和の夏恋をテーマにした新感覚夏ソング。気になる相手と過ごす初めての夏に、ワクワクする期待の中で、令和ならではの夏の過ごし方である室内デートや夜のお散歩など、今どきの夏の楽しみ方で過ごす初々しい気持ちが描かれている。相手のことが好きかもしれないと気づく高揚感がリアルに感じられる歌詞と、その気持ちをハッピーに彩るポップなメロディーが特徴的な令和のサマーラブソングとなっている。
CDシングルは通常盤に加え、初回限定盤A・B、POP-UP STORE盤の4形態で発売される。リリース日である7月29日には東京・国立代々木競技場 第二体育館にてリリースを記念したイベントが実施される。
さらに、7月18日より東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4都市（東京、大阪、愛知、福岡）にてPOP-UP STOREの開催が決定している。
櫻井の所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催されるイベント『OKINAWA COLLECTION 2026』ほか夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。
【動画】七福神スマイル！櫻井優衣「夏いぞん」ティザー映像
TikTokやインスタグラムで音源の一部が先行公開され注目を集める中、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。愛くるしい笑顔を指す“七福神スマイル”で微笑む姿や夏らしいファッションで室内で楽しむ姿が収められている。ミュージックビデオ全貌は10日午後8時にYouTubeでプレミア公開される。
CDシングルは通常盤に加え、初回限定盤A・B、POP-UP STORE盤の4形態で発売される。リリース日である7月29日には東京・国立代々木競技場 第二体育館にてリリースを記念したイベントが実施される。
さらに、7月18日より東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4都市（東京、大阪、愛知、福岡）にてPOP-UP STOREの開催が決定している。
櫻井の所属するFRUITS ZIPPERは、現在デビュー4周年を記念し、アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。櫻井のソロとしても、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催されるイベント『OKINAWA COLLECTION 2026』ほか夏に向けてさまざまなイベントへの出演が予定されている。