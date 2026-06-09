タレントの辻希美（38）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、この春に高校生になった長男を巡る悩みを明かした。

15歳の長男・青空（せいあ）さんに「彼女ができることが…」と悩みを切り出すと、MCの明石家さんまは「もうできるやろ。もういるんじゃないの？」と疑問を口に。

辻によると、長男は中学時代は野球に打ち込み「女の子が周りにいないような」状況だったという。それが「高校行った瞬間にすっごい遊び方が花開いちゃった感じ」に変化。

さんまが「中3まで我慢してたんやろ？そりゃ爆発するよ」と言うとスタジオは大爆笑。「だからAKBとか辞めたら爆発しとるやん。辻、お前もそうやないか！モー娘。辞めた瞬間爆発した」と突っ込むと、辻は大笑いしながら手を振って否定した。

「恋人ができてもええのんちゃうか？」と言うさんまに、辻は「その気持ちがまだできてなくて」と複雑な思いを説明。「女の子と遊ぶようになったんですけど、どんな女の子と遊んでいるのか…とりあえず家に呼んでもらって。男の子も女の子も“全員うちで遊ぼう”みたいな感じで呼んで、ずっと女子をガン見」と母心ダダ漏れの行動を告白した。

家にやって来た女子は4人いたが「私の目2個じゃ足りなくて」とずっと観察していたという。

「高校入って行動範囲も広がっちゃってどんな子と何をしているかも分からないし…だからもうレシートとか（チェックしている）。何時に何を食べたとか」とぶっちゃけ。スタジオが騒然とする中、3児の母のギャル曽根は「それはやるべき」とうなずき、「親が監視してないとどこに行ったか分からなかったり何にお金を使ってるか分からなかったら危ないわけじゃないですか」と理解を示していた。