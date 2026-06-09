森衆院議長は９日、皇位継承を巡る自身の発言に関する「補足コメント」を発表した。

皇族数確保のため、旧１１宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案に関連し、養子に「男の子が生まれれば皇位継承権を持つ」と述べた８日の発言について、「現行法の解釈を述べたものだ」と釈明した。軌道修正を図ったとみられる。

自民党出身の森氏は８日、皇族数の確保に関する与野党の全体会議後の記者会見で、「立法府の総意」の取りまとめ案で触れていない養子の子の身分について言及した。

皇室典範１条は、皇位は皇統に属する男系の男子が継承すると定める。森氏は補足コメントで、８日はこの解釈について述べたとし、「今回の議論の対象は皇族数の確保に関するものだ。将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではない」と弁明した。

野党は、森氏の発言を批判している。中道改革連合の小川代表は党会合で「取りまとめの範ちゅうを超える」と苦言を呈し、野田佳彦・元首相は記者団に「大事な時期に軽率すぎる」と非難した。立憲民主党の斎藤嘉隆国会対策委員長も「極めて残念。静かな環境に水を差す」と指摘した。

これに対し、男系男子による継承を重視する自民は「議長のコメントに尽きる」（小林政調会長）と静観の構えだ。ただ、党内からは「慎重に進めないと国会の合意が壊れかねない」として今後の議論への影響を懸念する声が出ている。

取りまとめ案に「賛同困難」示唆…立民・長浜氏

立憲民主党は９日、皇族数確保に関する「立法府の総意」の取りまとめ案に関して党内で議論し、１０日に与野党の全体会議で表明する党の見解について、長浜博行参院議員らに対応を一任した。長浜氏は、記者団に「今までの（党見解の）延長線上からはみ出してはこない」と述べ、賛同は困難との考えを示唆した。

長浜氏は、取りまとめ案が「了」とした旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案について、８日に「なぜ議論に上がっているのか、理解不能だ」と述べていた。

一方、自民党は９日、麻生副総裁が会長を務める「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」を開き、取りまとめ案を全会一致で了承した。麻生氏は、「何としても今国会で皇室典範改正を成し遂げたい」と強調した。公明党も同日、党内議論を行った。同党は取りまとめ案を「全体として評価する」との立場だ。