◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

中日は、序盤に追いつくも、勝ち越しを許して３連敗。借金は、今季ワーストの１８に膨らんだ。

先発・マラーが、初回に先頭の友杉と小川の２連打で、あっさりと先制点を献上した。それでも、打線は１点ビハインドの３回１死から、鵜飼が四球を選んで、岡林が中前打で続くと、１死一、三塁の場面で、４試合ぶりにスタメン出場した田中が、中前に同点打を放った。だが、後続が断たれ、逆転の好機は逃した。

援護をもらったマラーは２回〜５回を無安打無失点と完璧に修正した。だが、１―１の６回だった。先頭の高部を中前打で出塁させると、小川の右前打で、１死一、三塁とピンチを広げた。パ・リーグ首位打者の西川に低めの変化球を右前に運ばれて、勝ち越しを許した。なおも一、三塁とピンチは続き、佐藤の中犠飛で追加点を献上。バックホームの判定を巡り、すぐさま井上監督がリクエストを要求したが、判定は覆らなかった。山口に左前に運ばれたところで降板。５回２／３を６安打３失点で、４敗目を喫した。

打線は、４回以降は無得点と拙攻が続いた。６回に村松が中前打で出塁したが、４番・細川が遊撃への併殺打に打ち取られ、続く板山が中前打で再び走者を出すも、助っ人大砲のサノーが空振り三振に倒れた。２点ビハインドの８回には、２死満塁の絶好機で再び、サノーに打席がまわるも、痛烈な当たりは遊ゴロとなった。