TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が事実婚をしたことを明かした。

「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったから」と理由を説明しているが、近頃、様々な理由から事実婚を選んでいる芸能人も多く見られる。

俳優の宮沢氷魚と女優の黒島結菜は24年1月に事実婚を発表。昨年7月には第1子が誕生している。

女優の真木よう子は2008年に元俳優の片山怜雄さんと結婚。09年に第1子女児を出産したが、15年に離婚した。その後、23年8月に事実婚状態のパートナーがいることを告白。第2子の父親は、16歳年下の俳優の葛飾心と明かしており、昨年12月に第2子出産を発表した。

タレントのIMALUは、事実婚のパートナーと22年から東京と奄美大島の二拠点生活を送っている。

女優の後藤久美子は、F1レーサーだったフランス人のジャン・アレジ氏と事実婚状態を続け、2男1女を育て、現在はスイスのジュネーブで生活している。

また、女優の萬田久子は20代のころから実業家の佐々木力氏（故人）と事実婚の関係になり、87年に男児を出産。女優の室井滋も、映画監督の長谷川和彦氏（故人）と事実婚のパートナーとして35年以上連れ添ったことも知られている。