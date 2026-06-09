モグライダー芝＆ウエストランド井口“いいやつ”秘話 森三中・黒沢は大暴走「あの野郎！」
9日深夜放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、森三中・黒沢、モグライダー・芝、ウエストランド・井口が来店する。
【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」
「芸能界で出会ったいいやつ発表会」では、芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードで大盛り上がり。大物芸能人の名前も続々登場。“いいやつ”の器のデカさに若林もくらいまくり（？）。
黒沢は、ある番組で「家の前で知らない人が待ち伏せをしている」と悩みを告白。周囲から“気のせいだ”と言われるも、収録後に唯一親身になって気にかけてくれた先輩芸人に感謝する。さらに、失礼なファンレターが届いて落ち込む相方の村上を励ました意外な人物とは。
芝は、ある先輩芸人の賞レース優勝直後に祝福ムードの中で思わず発してしまった“場の空気を凍らせる一言”を告白。しかし、その直後に当の本人が見せた大人の対応に、スタジオからは「カッコいい！」の声が続出となる。そして、芸能界の大御所から立て続けに届いた複数の不在着信。その理由を知った本人も「めっちゃ嬉しい」と大感激。さらに、その大御所芸能人とオードリーとの意外な関係性になぜかスタジオ爆笑。
井口は、国民的人気番組の歴史的な最終回後に行われた打ち上げでの忘れられない出来事を披露。周囲を“スーパースター”たちに囲まれて緊張する中、隣に座ったレジェンド司会者から掛けられた一言に、スタジオ一同が胸を打たれる。
さらに、黒沢がまさかの大暴走。最近は感情が“無”だったという黒沢が突如ヒートアップし、「あの野郎！」と絶叫する事態に。怒りの引き金となった、かつてのマネージャーから浴びせられた衝撃の一言とは。
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「芸能界で出会ったいいやつ発表会」では、芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードで大盛り上がり。大物芸能人の名前も続々登場。“いいやつ”の器のデカさに若林もくらいまくり（？）。
黒沢は、ある番組で「家の前で知らない人が待ち伏せをしている」と悩みを告白。周囲から“気のせいだ”と言われるも、収録後に唯一親身になって気にかけてくれた先輩芸人に感謝する。さらに、失礼なファンレターが届いて落ち込む相方の村上を励ました意外な人物とは。
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