特集です。熊本から唯一、出撃した特攻隊「義烈空挺隊」。出撃から81年がたった今、後世に伝え続けたいと活動する人たちがいます。その思いは若い世代にも紡がれていました。



「義烈空挺隊」についての展示を続ける菊池飛行場ミュージアム。



館長の永田昭さんは、戦死した義烈隊員113人の遺族宛てに去年、はがきを出した。



遺族の多くが隊員の最期を詳しく知らないことにショックを受けたからだ。





■永田昭さん「自分の身内で、遺族の方でも、どうして知らないのかなと最初、不思議だったんですよ。じゃあ、他の遺族の方はどうなんだろう」結果、60通ほどは宛先不明で返送されてきたが、34人の遺族とつながることができたという。■5月31日今年(2026年)、健軍駐屯地で開かれた慰霊祭には遺族9組が参列。このうち3組が新たにつながった遺族だった。

慰霊祭の後、遺族同士が語り合った。



■辻岡創さん遺族（三重県）で、めいの東畑万里子さん（75）「特攻隊で亡くなったということだけは、ちょっと親から聞いておりましたけれど、色々詳しいことは分からなくて」



■6番機 梶原哲巳さん（大分県）の遺族で甥の妻、梶原豊美さん（大分県･69）「二豊健児、豊前豊後の健児たちということを書かれていると思うので、やはり、最後まで故郷を思って飛び立ったんだなということがこの文書で分かったので、その思いをつないでいけたらなというふうに思っております」

遺族は、義烈空挺隊ゆかりの菩薩像が移設された浄圓寺と菊池飛行場ミュージアムを訪ねた。



■東畑さん「皆さんも、やはり自分の家族の最期を知りたいというかね、そういう思いを聞かせていただいて、やっぱり来てよかったなというふうに思いました」



隊員だった大分県出身の梶原哲巳さんのめい、星子裕子さんは、哲巳さんの弟である父親から出撃の前日の話を聞いている。



■星子さん「出撃する時は、前の日に旅館に行って、一緒に食事をして、次の日はいなかったというのが、なんか強烈に、最初に聞いた話だったんですよね。ちゃんとわからないといけないなというのは感じました。きょう。」



■梶原さん「やっぱり声を上げたいのかなと思っている。戦争で亡くなった人とか。みんな蘇って戦争はいけないんだよと訴えてもらおうとしているのかなとか思ったりするんですよね」



■棟方哲三さん（青森県）遺族の道元法子さん（神奈川県・56）「こうやって集まったことで、改めて平和のありがたみとか、その当時の皆様の思いですとか、そういったことをまた学べたっていうのは良かったと思ってます」



■石割正人さんの遺族で甥の石割孝明さん（福岡県・67）「永田さんが連絡してきたんで、その連絡が来なかったらわからなかったですね」

一方、永田さんの活動を知り、もっと戦争のことを知りたいと思った高校生がいた。



■竹田衣織さん「もっと義烈を知ってほしいなと思って」



■2月17日 県立第一高校 発表会

■竹田さん「特攻作戦に参加した最年少の隊員は、何歳だったと思いますか？」

「正解は17歳です。皆さんと同い年、または同世代の人でした」

第一高校の総合学習の授業で、竹田衣織さんは、自ら、義烈空挺隊のことを学び発表した。



■竹田さん「この作戦が『特攻のための特攻』と呼ばれる理由は、体当り特攻とは異なり、飛行場に強行着陸して飛行場を破壊し、後に続く特攻を援助する作戦だったからです。私は熊本出身の若者として、義烈空挺隊の歴史を正しく理解し、後世に伝えていく必要があると感じました」



■1月26日 菊池飛行場跡

竹田さんは、菊池飛行場跡を訪れた長崎県の若者とも交流した。



■永田昭さん「だんだん戦況が悪くなってくると、菊地飛行場は特攻の中継基地になっています。機銃の跡があったように、菊地飛行場が狙われるということですね」



長崎の若者は、菊池飛行場跡だけでなく、毎年、全国の戦争の爪痕を訪ね、学んだことを平和活動報告会で発表している。



■永田さん「ずっと繋がっていってるんですよね、長崎では。そうすると、あとは、例えば大学生になったとしても、次の高校生に繋がっていきますし。熊本もそういうバックアップする組織がいるのかなという気がしています」



■長崎の大学生「長崎以外のことを学べるのがありがたくて、この活動を続けています」



■竹田さん「その時の時代の人がどう生きてたかとか、どんな考えだったとかというところまでみんな知っていた、自分の考えを持っていたから。他県に来て学びたいというぐらい熱量がある人たちだから、そこはすごい尊敬する」

大学でも戦争について勉強を続けたいという竹田さん。長崎の若者に刺激を受けたようだ。



【スタジオ】

竹田さんは、さらに戦争について調べるため、菊池飛行場ミュージアムの永田館長の紹介で、第一高校OGでもある女性から中国抑留の体験について話を聞いてレポートをまとめる予定です。



VTRで紹介した長崎の青少年ピースボランティアは、高校生から社会人までおよそ200人が参加する組織で、全国の戦跡を訪ねる研修を実施するなど記憶の継承に力を入れています。