社会学者の古市憲寿氏（41）が7日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。親交のある音楽プロデューサー・小室哲哉（67）の大ヒット曲の裏話を明かす場面があった。

Netflixの実録もので見たい人物として、鈴木氏と「小室哲哉」で意見が一致。古市氏は小室と親交があり、「小室さんはラジオでも言ってますけど、『I'm proud』作った時にせっかく飛行機の中で書いて、ロスに着いて。そしたら華原さんが歌詞を見もせずに暖炉に投げ入れて、『I'm proud』の初稿はどこにも世の中にはない」と大ヒット曲の裏話を明かした。

「なんで暖炉に投げ入れたんだよ」と鈴木氏は苦笑い。古市氏は「たぶん気に食わなかったっていうか、気分が荒れてた時期もあったし…」と推測しつつ、「逆に小室さんが華原さんに対して、華原さん目線から見ればひどいこともしてるだろうし、その愛憎劇とか」と“ネトフリ作品”への期待を寄せた。

2人はglobeの1枚目のアルバム「globe」の売り上げが400万枚だったことも回想。古市氏は、アルバムジャケットのクレジットに、ある関係者の名前が記載されておらず激怒したというエピソードを披露し、「200万枚刷り直した」と明かし、鈴木氏を驚かせていた。