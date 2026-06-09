◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天-巨人(9日、楽天モバイルパーク)

古巣楽天と対戦した巨人の則本昂大投手が7回途中2失点、126球の力投をみせました。

2日のオリックス戦で移籍後初白星を挙げた則本投手が、古巣・楽天と初対戦。初回いきなり1アウト2塁のピンチを背負いますが、3番平良竜哉選手をキャッチャーファウルフライ。4番浅村栄斗選手にはストレートで押し込み、空振り三振に抑えます。

2回も先頭打者への四球と、村林一輝選手のヒットで1アウト1、3塁のピンチを招きますが、太田光選手が仕掛けたセーフティスクイズを則本投手自身がうまく捌いて本塁タッチアウト。無失点で切り抜けると、3回の攻撃では巨人4番のダルベック選手が10号3ランを放ち、3点の援護を受けました。

4回には先頭の浅村選手に四球を与え、3度目の先頭打者を出しますが、後続を打ち取り得点は与えず。スコアボードに0を並べ続けます。5回も2アウトから連打で2、3塁とされますが、3番平良選手をショートゴロに打ち取りました。

6回には佐々木俊輔選手が5号2ランを放ち、さらに2点を追加。7回には岸田行倫選手が3号ソロを放ち、6点リードに広がります。

則本投手は、すでに100球を超えていましたが、7回も続投。1アウトから連打で2、3塁のピンチを招き、迎えた1番の佐藤直樹選手に151キロを記録するなど、追い込みましたが、ライトへの2点タイムリー二塁打を浴び、ここで降板となりました。それでも、マウンドを下がる際には温かい拍手が送られます。なおも続くピンチは高梨雄平投手、船迫大雅投手が無失点でしのぎました。

則本投手は、6回1/3を投げ、球数126球、被安打7、奪三振5、与四球3、失点2の力投。楽天に勝てば、「12球団勝利」を達成します。