北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースした。これを記念し、メンバーの三浦あいがソロインタビューに応じた。コンプレックスを抱えていた過去からの「自分探し」と、夢の舞台・TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）へ向かう真夏の決意に迫る。（推し面取材班）

不安に飲み込まれそうな局面。小さな掌の上に、もう片方の指先が何かを繰り返しなぞっている。一、二、三、四、五。極度の重圧をほぐすためのおまじないといえば、掌に「人」という字を三度書いて飲み込む動作が定番だが、三浦の指の動きは明らかに異なっていた。

「言葉ではないんですが、不安な時や緊張した時は、こっそり手に素早く『正』の漢字を書いています。私の持論なんですが、『2』という数字はキリが良くないんです。だから二画の『人』より、五画で一番オーソドックスな『正』がキリが良いので、落ち着くまでこっそり書いています」

二画ではなく、五画。割り切れない数字がもたらす奇妙な安心感。中学生の頃から続くというその密やかな儀式は、ずっと孤独の中で自らと向き合い続けてきた、不器用な日々の名残りでもある。

アイドルを志した理由を問うと、最適な言葉を探すように視線がわずかに宙を泳いだ。

「『自分探し』です。実は他の方に聞かれたときも、そんなに深く答えたことはなくて…。元々おしゃべりや人付き合いが上手な人間ではなく、大人しい学生生活を送っていました。自分でも、明るい人間ではないというのは分かっていたんです」

自他共に認める、目立たない性格。それでも心の底には、笑顔で人と関わりたい、うまく付き合えるようになりたいという切実な願いがマグマのように眠っていた。

「根底には『もっと人と笑顔で話したり、うまく付き合える人間になりたい』という思いがずっとあって。ステージに立つさまざまな方の姿を見るうちに、『暗い自分にも何か新しい一面があるんじゃないか』と可能性を信じてみたくなったんです」

コンプレックスの塊だった過去。そこから抜け出すための、一世一代の賭けだった。

人前に出ることすら得意ではない人間が、最も人目にさらされる職業を選ぶ。その矛盾に満ちた選択の裏には、どれほどの葛藤があっただろうか。初めてステージに立った日の記憶は、今も鮮明に焼き付いているという。

「2024年9月29日でした。自分のグッズを持ってくださる方はいなかったと思います。緊張が歌にもダンスにも出まくりで、あとから写真を見返しても表情がガチガチすぎて（笑）」

思うように体が動かない焦燥感。作り笑いすら引きつる極度の緊張。しかし、その不器用な姿に向けられたのは、予想外の温かい視線だった。

「本当は元からいる推しメンを見ていたいはずなのに、私に向かって『頑張れ！』と言ってくださって。その目線が力になりました」

たった一言の応援が、暗闇に差した一筋の光となった。だが、スポットライトのまぶしさを知ったからこそ、己の未熟さも痛いほど突きつけられる。

歓声の余韻が残る楽屋で、ひとり静かに反省会を始める夜もある。自問自答を繰り返す背中は、いつだって少しだけ丸まっている。

「振り付けが覚えられなかったり音程が外れてしまったり、アイドルとして足りないものがたくさんあることに悩むこともありました。グループの中にいて、自分って何なんだろうって落ち込みました。でも、何者でもなかった私を拾ってくれた『限りなく白く』に恩返しをするためにも、私自身がグループの『1つの羽』になりたいと思っています」

華やかな衣装の裏側にあるのは、地道で泥臭い反復練習の連続だ。ひとりでカラオケボックスに籠もり、マイクを握りしめる。スマートフォンの画面に映るダンス動画を何度も巻き戻し、上手い人の動きをひたすら体に叩き込む。隠された汗の量は、決して表には見えない。

立ち止まるわけにはいかない。今年の夏、ついに憧れの地・TIFのステージに立つ。

「2024年に先輩たちが出演した動画を見て、『私も出たい！』という強い思いがありました。今のメンバーでTIFに出ることが夢の1つだったので、それが叶って本当に幸せです。北海道の魅力を伝える伝書鳩のような存在になりたいです。……あ、伝書鳩だと戻ってきちゃいますね（笑）全国にどんどん発信していきたいです」

言葉を間違えて慌てて訂正する無防備な素顔に、空気がふっと和らぐ。

今年の夏に楽しみにしていることを問うと、これまでで一番の笑顔が弾けた。休日は家にこもりがちだからこそ、野外フェスは絶好のチャンスなのだという。

「いっぱい日に焼けることです！ TIFやNATSUZOMEなど、たくさんのフェスに出演させていただけるので、全部頑張るぞ！という気持ちも込めて。私の肌が『限りなく黒く』なって北海道に帰ってきたいです！」

純白のグループ名とは裏腹に、真っ直ぐな眼差しは太陽の光を全身に浴びて黒く焼けることを誓っている。幾つものフェスを駆け抜けた晩夏、日焼けを恐れず外の世界へ飛び出したその姿は、きっと誰よりもまぶしく輝いているはず。掌に何度も「正」の字を書き込んでやり過ごしてきた震える夜。それはもう過去のものだ。