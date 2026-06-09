大人気の日焼けバージョン！ 2026年6月発売の「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・シナモロール
・マイメロディ
・ポチャッコ
・タキシードサム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
日焼け姿がとびきりキュート！夏を感じるアロハなスイング仕様サンリオキャラクターズより、大人気の日焼けバージョンをテーマにした「アロハスイングコレクション」が登場しました。ハローキティやマイメロディたちが、夏らしくてさわやかなバカンス気分の小物を身に着けた特別なデザインに仕上がっています。カバンやポーチに付けていつでもどこへでも持ち運べる、便利なスイング仕様チャームです。日焼け姿の仲間たちと一緒に、とびきりハッピーな夏休み気分を楽しめます。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・シナモロール
・マイメロディ
・ポチャッコ
・タキシードサム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)