【2026年春アニメ】「映像がきれいだと思う作品」ランキング！ 2位『あかね噺』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「映像がきれいだと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。落語界を舞台にした熱い人間ドラマが描かれる本作。寄席の独特な空気感や演者の細やかな表情、高座での情熱的な身振り手振りが、息をのむような美しい作画とこだわりの演出によって見事に映像化されています。物語の熱量をそのまま伝える高い映像クオリティーが、多くの視聴者から支持を集めました。
▼回答者コメント
「噺ている時に情景がうかんだり、そんな描写が綺麗」（30代女性／福岡県）
「アニメならではの表現が凄いと思いました」（30代男性／東京都）
「表情や演出が丁寧で、落語シーンの空気感や緊張感まで伝わってくる映像の作り込みが綺麗だと思います」（20代男性／愛知県）
見事1位に輝いたのは、『とんがり帽子のアトリエ』でした。魔法使いに憧れる少女・ココを主人公に描かれるファンタジー。原作が持つ圧倒的な描き込みと緻密な世界観が、息をのむほど美しい背景美術や幻想的な色彩、躍動感あふれるアニメーションによって完璧に表現されています。原作マンガの美しいイラストがそのまま動き出したかのような極上の映像美が、多くのファンの心をつかみ堂々のトップとなりました。
▼回答者コメント
「劇場版かと思うほど、丁寧で綺麗」（30代女性／静岡県）
「白浜鴎の繊細な原作画風を忠実に再現した美術設計が高く評価されている。魔法使いたちが暮らす幻想的な世界観と緻密に描き込まれた背景美術は、アニメーションならではの没入感を生み出しており映像クオリティへの期待値が高い」（60代男性／大阪府）
「原作の持つ圧倒的で繊細な描き込みの美しさが、息をのむようなハイクオリティな作画で見事に映像化されているから」（30代男性／富山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：『あかね噺』／26票
2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。落語界を舞台にした熱い人間ドラマが描かれる本作。寄席の独特な空気感や演者の細やかな表情、高座での情熱的な身振り手振りが、息をのむような美しい作画とこだわりの演出によって見事に映像化されています。物語の熱量をそのまま伝える高い映像クオリティーが、多くの視聴者から支持を集めました。
「噺ている時に情景がうかんだり、そんな描写が綺麗」（30代女性／福岡県）
「アニメならではの表現が凄いと思いました」（30代男性／東京都）
「表情や演出が丁寧で、落語シーンの空気感や緊張感まで伝わってくる映像の作り込みが綺麗だと思います」（20代男性／愛知県）
1位：『とんがり帽子のアトリエ』／51票
見事1位に輝いたのは、『とんがり帽子のアトリエ』でした。魔法使いに憧れる少女・ココを主人公に描かれるファンタジー。原作が持つ圧倒的な描き込みと緻密な世界観が、息をのむほど美しい背景美術や幻想的な色彩、躍動感あふれるアニメーションによって完璧に表現されています。原作マンガの美しいイラストがそのまま動き出したかのような極上の映像美が、多くのファンの心をつかみ堂々のトップとなりました。
▼回答者コメント
「劇場版かと思うほど、丁寧で綺麗」（30代女性／静岡県）
「白浜鴎の繊細な原作画風を忠実に再現した美術設計が高く評価されている。魔法使いたちが暮らす幻想的な世界観と緻密に描き込まれた背景美術は、アニメーションならではの没入感を生み出しており映像クオリティへの期待値が高い」（60代男性／大阪府）
「原作の持つ圧倒的で繊細な描き込みの美しさが、息をのむようなハイクオリティな作画で見事に映像化されているから」（30代男性／富山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)