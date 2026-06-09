グラビアアイドルの山田かなさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「山田かな 好きになる」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】妖艶フェロモンを放つ乱れ髪の山田かなさん

同デジタル写真集には、週刊SPA！の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットがふんだんに盛り込まれています。



届いたカットでは、リビングで露わになる彼女のプロポーションのほか、お風呂では瑞々しさと妖艶さを醸し出し、見るものを虜にします。さらにる白いブーツと柔らかそうなむっちり太もも、その奥のVラインがまぶしすぎるカットや乱れ髪の山田さんを捉えたカットにも注目です。アート級の美しさにほれぼれ。大人っぽく、色っぽく、艶っぽく……彼女の醸し出すフェロモンに身も心も骨抜きにされてください。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子）



【山田かなさんプロフィール】

やまだかな 30歳 1995年9月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89(G)W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在はグラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。趣味は筋トレなど身体を動かすこと 特技は料理、掃除 最新情報はInstagram（@maybe.yamada）、X（@maybe_yamada）