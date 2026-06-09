「妹・弟にめちゃくちゃ甘そうなお兄ちゃんにしたい有名人」ランキング！ 2位「目黒蓮」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「妹・弟にめちゃくちゃ甘そうなお兄ちゃんにしたい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。
真面目で誠実な人柄や落ち着いた雰囲気が人気で、「学校まで車で送ってくれそう」「お願いに弱そう」といった声が寄せられました。グループ内での実際の様子や共演した子役への優しい対応など、面倒見のいい姿が理想のお兄ちゃん像として支持につながっています。
1位は、M!LKのメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗さんでした。
明るく親しみやすいキャラクターに加え、過去のインスタライブでの発言などから感じられる圧倒的なお兄ちゃん感が人気を集めました。実際に弟がいて優しそうな点や、ファンの間で“溺愛系お兄ちゃん”として親しまれている姿が多くの票を獲得して1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：目黒蓮（Snow Man）
2位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。
真面目で誠実な人柄や落ち着いた雰囲気が人気で、「学校まで車で送ってくれそう」「お願いに弱そう」といった声が寄せられました。グループ内での実際の様子や共演した子役への優しい対応など、面倒見のいい姿が理想のお兄ちゃん像として支持につながっています。
1位：佐野勇斗（M!LK）
1位は、M!LKのメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗さんでした。
明るく親しみやすいキャラクターに加え、過去のインスタライブでの発言などから感じられる圧倒的なお兄ちゃん感が人気を集めました。実際に弟がいて優しそうな点や、ファンの間で“溺愛系お兄ちゃん”として親しまれている姿が多くの票を獲得して1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)