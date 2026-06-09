【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはオンラインゲーム
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人間の賢さを表す概念、興奮や恐怖によって変化する体内のめぐり、そしてデジタルコンテンツのアップデートという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□う
□□け
ぱっ□□ーと
ヒント：頭を使って考えたり、物事を解決したりする能力。カッとなったときに引いたり、青ざめたりする体の中の勢い。そして、オンラインゲームなどで、新しく修正された内容が書かれたお知らせを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ちの」を入れると、次のようになります。
ちのう（知能）
ちのけ（血の気）
ぱっちのーと（パッチノート）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、思考力や判断力といった精神的な心の働きから、人間の体調や感情の起伏を表す慣用的な表現、さらには現代のデジタルカルチャーにおける最新の専門用語までを網羅しました。共通する「ちの」という響きが、知性を重んじる論理的な思考、人間の熱い感情や生命力の満ち引き、開発者の思いが詰まった更新履歴を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人間の賢さを表す概念、興奮や恐怖によって変化する体内のめぐり、そしてデジタルコンテンツのアップデートという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□け
ぱっ□□ーと
ヒント：頭を使って考えたり、物事を解決したりする能力。カッとなったときに引いたり、青ざめたりする体の中の勢い。そして、オンラインゲームなどで、新しく修正された内容が書かれたお知らせを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：ちの正解は「ちの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちの」を入れると、次のようになります。
ちのう（知能）
ちのけ（血の気）
ぱっちのーと（パッチノート）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、思考力や判断力といった精神的な心の働きから、人間の体調や感情の起伏を表す慣用的な表現、さらには現代のデジタルカルチャーにおける最新の専門用語までを網羅しました。共通する「ちの」という響きが、知性を重んじる論理的な思考、人間の熱い感情や生命力の満ち引き、開発者の思いが詰まった更新履歴を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)