ハルカス300で『名探偵コナン』イベント開催決定！ 平次と和葉の恋物語を振り返る特別展示など実施
テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年を記念したコラボイベント「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」が、7月24日（金）〜11月29日（日）の期間、大阪にあるあべのハルカスの展望台「ハルカス300」で開催される。
【写真】追加開催も決定！ 展開中の「名探偵コナンカフェ」メニュー一覧
■関西にちなんだ展示を用意
今回開催される「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」は、展望台全体を『名探偵コナン』の空間に染め、地上約300mからの絶景とともに作品の世界観が楽しめる期間限定のイベント。
会場には、大阪や関西を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示に加え、西の名探偵・服部平次とその幼馴染である遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示など、ファンにはたまらないコンテンツが用意される。
ちなみに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した「名探偵コナンカフェ」が、大阪「BOX cafe＆space HEP FIVE店」で実施中。さらに、大阪（KITTE）「BOX cafe＆space KITTE大阪1号店」でも、6月11日（木）より、追加開催が決定している。
【写真】追加開催も決定！ 展開中の「名探偵コナンカフェ」メニュー一覧
■関西にちなんだ展示を用意
今回開催される「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」は、展望台全体を『名探偵コナン』の空間に染め、地上約300mからの絶景とともに作品の世界観が楽しめる期間限定のイベント。
ちなみに、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した「名探偵コナンカフェ」が、大阪「BOX cafe＆space HEP FIVE店」で実施中。さらに、大阪（KITTE）「BOX cafe＆space KITTE大阪1号店」でも、6月11日（木）より、追加開催が決定している。