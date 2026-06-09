◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク10-4阪神(9日、みずほPayPayドーム)

阪神は先発・才木浩人投手と2番手・椎葉剛投手がともにソフトバンク打線につかまり5失点。打線は立石正広選手や森下翔太選手に本塁打が飛び出すなど中盤以降に反撃するものの、最後まで劣勢を跳ね返せず黒星を喫しました。

先発の才木投手は、初回2死2塁の状況で栗原陵矢選手に154キロのストレートをスタンドに運ばれ、いきなり2点の先制を許します。すると2回には野村勇選手にもソロを打たれ、さらに3回には栗原選手に2打席連続となる2ランを浴び、5失点で早くも降板となります。

その後ソフトバンク打線の勢いを止めるべく4回から2番手・椎葉剛投手がマウンドにあがりましたが、野村選手にも2打席連続となるソロを打たれると、5回にも近藤健介選手、牧原大成選手に2ランを浴び計5失点。5回までに阪神2投手が6本塁打を含む11安打10失点と大炎上となりました。

反撃したい打線は5回に立石正広選手に2号ソロ、6回には森下選手にセ・リーグ本塁打ランキングトップタイとなる15号ソロが飛び出します。その後も森下選手のタイムリーで1点を加えましたが反撃及ばず。ソフトバンク3連戦の初戦を落としました。