◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハム先発の伊藤大海投手が圧巻の投球でDeNA打線を1点に封じ、完投勝利をあげました。

伊藤投手は初回を三者凡退に抑えると2回は四球とヒットで1死1、2塁のピンチを迎えますが、後続を抑え無失点で切り抜けます。

その後もテンポよく打者を抑えていく伊藤投手。3回は三者凡退に打ち取り、4点の援護もらった直後の4回は、ヒット1本を許すものの危なげなく無失点で投げ終えます。5回にはセンターの五十幡亮汰選手がみせた背走キャッチのファインプレーにも助けられ、相手打線に点をゆるさない好投を続けます。

6回も1番から始まるDeNA上位打線を凡打三つで仕留めた伊藤投手。7回には宮粼敏郎選手にソロを浴びますが、最少失点。8回もヒット1本のみで相手にそれ以上の得点を許しません。

そして9回のマウンドにも上がると、1死から四球を出しますがその後も球威は衰えず。最後まで投げ抜き見事な完投勝利を飾りました。

この好投で伊藤投手は今季7勝目。120球の熱投でチームに今季初の5連勝をもたらしました。