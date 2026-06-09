日本で小笠原諸島（東京都）にしか生息しないとされる希少なサメ「シロワニ」の保護をめざし、生息数や生態を調べる潜水調査が、２日から父島などで行われている。

シロワニは体長が最大４メートルになる大型のサメで、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が絶滅危惧種に指定している。比較的おとなしく、本州近海では絶滅したとみられる。潜水調査は２０１８年から始まり、近年は初夏と冬の年２回実施。これまで約１１０頭が確認されている。調査では研究者と島のダイバー、漁協が協力し、個体の識別や記録、発信器をつけたシロワニの信号を記録する海底受信機のデータ回収などを行っている。

７日に父島の北５０キロ・メートルほどにある無人島の嫁島近海で行われた調査では、水深１９メートル付近の岩陰などで３個体を確認した。また、昨年６月に設置した海底受信機のデータを回収した結果、２３年１１月に父島で発信器をつけたシロワニが移動していることもわかった。

調査を行うＮＰＯ法人「小笠原シロワニ保全研究会」代表で、マリンワールド海の中道（福岡市）の中村雅之顧問（６６）は「今回の調査で小笠原の正確な生息数を把握し、保全活動につなげたい」と話している。