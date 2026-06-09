◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人・則本昂大投手（３５）が初対決の古巣・楽天戦で７回途中２失点で降板。６回まではピンチをしのぎ、無失点に抑えた。だが７回もマウンドに上がると、１死後に連打を浴びて二、三塁のピンチを招いた。ここで佐藤に右翼線へ２点適時二塁打を浴びたところで降板。今季チーム最多１２６球を投じた。７回の１５１キロは移籍後最速だった。

なお１死二塁の場面で、２番手で高梨が登板し、辰己を空振り三振に仕留めた。２死二塁としたところで、船迫が３番手でマウンドへ。平良を左飛に封じた。このまま勝ち投手となれば１２球団勝利を達成する。

初回、２回のピンチをゼロで脱出。３回にダルベックの先制３ランが飛び出して勢いに乗った。最速は１５０キロ。４回までに先頭打者への四球を３つ与えたが、かつての本拠地で粘りの投球を見せた。４回まで１安打ピッチング。５回、２死から連打で二、三塁を招いたが、最後は平良を直球で遊ゴロに抑え、雄たけびをあげた。

楽天では通算３７３登板１２０勝４８セーブ。プロ１年目に１５勝８敗で新人王に輝き、チームのリーグＶに貢献。日本シリーズでも田中将大らと共に日本一に導いた。入団から６年連続を含む８度の２ケタ勝利。２４年からはリリーフとして５０試合以上に登板し、転向初年度に３２セーブでセーブ王を獲得した。昨季まで１３年間プレーしたチームとの対戦へ「特別な感情がありますけど、しっかりとチームが勝てるピッチングをしたい」と強い覚悟を示していた。