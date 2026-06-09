【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は８日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機でベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルへと移動し、初練習を行った。左膝のけがでＷ杯から選外となったが、精神的支え（メンター）として帯同するＭＦ南野拓実（３１）が合流。約５０００人が訪れたナッシュビルＳＣの本拠地ジオディス・パークでの公開練習では、ランニングで先頭を走るなど、初戦オランダ戦（１４日）まであと６日に迫るチームを元気づけた。チームメートも南野の存在を歓迎し、決戦を前に一体感が増した。

バックスタンドの１階席が満員となり、約５０００人の歓声と“音楽の街”ゆえに大音量でアップテンポの曲が鳴り響き、スタジアムはさながらお祭り会場と化した。ナッシュビルでの練習初日で、一番の注目を集めたのは、サポートメンバーのＤＦ吉田麻也とともに練習着姿で帯同する“２８番目の男”南野だった。

森保監督らスタッフとあいさつを交わすと、グラウンドでリフティングも披露。全員がそろったランニングでは、ＤＦ長友と並んで先頭を走り、チームを引っ張った。「ここ（代表のピッチ）に入れることがまずうれしい。いろいろな人が関わってくれた。最大限のチームのサポートと、必要なら経験や僕なりのアプローチで、チームにいいものを還元できれば」と充実した表情を浮かべた。

昨年１２月に左膝前十字じん帯断裂の大けがを負い、５月の代表発表には復帰が間に合わなかった。だが、森保監督の強い希望により、米国でのベースキャンプからの帯同が決定。指揮官は、自身政権下で最多２６得点を誇るアタッカーに「拓実は第１期も、２期も中心としてコンセプトを体現してくれた。いろんな選手に対し背中を見せる。引力を持っている部分では、チームを勝たせる存在になってほしい」と期待を寄せる。

主将を務めた昨年１０月のブラジル戦。０―２のハーフタイムのロッカールームで「この試合はまだ死んでないぞ」と声を張り、自らの得点で逆転勝利への口火を切った。長友、吉田が守備や全体の精神的支柱ならＦＷ塩貝、後藤ら若手が多い攻撃陣のメンターとして勝利への可能性を上げる役割を担う。「パワースポットみたい」と長友、鎌田も「兄貴的存在」と苦楽をともにしてきた仲間たちも明るい表情で歓迎した。

森保ジャパン最多の７１試合出場。指揮官のやり方を誰よりも理解し、存在、行動でチームを前に向かせられるのが南野だ。ＭＦ久保が代名詞「８」を背負ったのも、その証しでもある。本職の左シャドー（１トップの後方）はＭＦ三笘薫（ブライトン）が直前の負傷で不在で、不安視されるポジションで穴を埋める若手へのサポートも不可欠だ。「僕なりの、このＷ杯。日本がいい結果を出すために何か力に」と南野。まだ見ぬ景色へ到達するための最後のピースが、攻撃の不安説を払拭する一助となる。（岩原 正幸）