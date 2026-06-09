◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）

阪神が大敗した。先発の才木が初回２死二塁、パ・リーグの本塁打と打点でトップの栗原に右翼席へ１８号２ランを運ばれた。さらに、２回１死から野村に左翼席にソロを浴びた。３回は栗原に２打席連続で２ランを許した。才木に代わって４回からマウンドに上がった椎葉は、１死から野村に左翼席へソロを被弾した。５回は無死二塁から近藤に右中間へ２ラン、なおも無死二塁で牧原大にも右翼席へ２ランを浴びた。

５回まで才木と椎葉が計６被弾で１０失点。６被弾は２０１０年８月１日中日戦（甲子園）の森野３本、和田、堂上、ブランコに浴びて以来、１６年ぶりの屈辱。ソフトバンクの５イニング連続本塁打は４度目のパ・リーグタイ記録となった。

打線は若虎が奮起した。５回２死一塁、立石の左翼席への２号２ランでゼロ行進を止めた。６回には先頭の森下がカウント２−２から大津の変化球を捉え、同僚の佐藤に並ぶリーグトップの１５号２ランを放った。８回は立石と中野が四球を選んで無死一、二塁とし、森下の中前適時打で１点を返した。昨年の日本シリーズで１勝４敗と屈した交流戦首位チームの破壊力に屈した。