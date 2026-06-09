鹿児島市でイタリアンレストランの経営を手がける「上之園西洋堂」が5月8日、鹿児島地方裁判所から破産開始決定を受けたことがわかりました。

負債総額は債権者8名に対して約9700万円とみられています。

結婚式の二次会など各種パーティー需要で若年層の支持を集める

東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「上之園西洋堂」は、2018年2月に設立された飲食店です。

鹿児島市呉服町でイタリアンレストラン「HIGH LINE」を運営していました。 結婚式の二次会や誕生日会など各種パーティー需要に対応し、利用目的に応じたコース設定やお洒落な内装で支持を集め、若年層を中心に一定の顧客基盤を構築していました。

なお、呉服町の店舗は知人が取得し、現在は「HIGH LINE restaurant café」として、営業が行われているということです。

倒産の原因は？

2020年以降、「上之園西洋堂」は新型コロナウイルス感染症の影響により、結婚式の中止や規模縮小、営業時間短縮要請などを受けて来店客数が減少し、業況が悪化しました。 その後、経済活動の正常化に伴い一定の持ち直しもみられたということです。

しかし、周辺ホテルの開業に伴い主力調理師が流出したことで、料理品質やサービス面に影響が生じ、新たな調理師を採用した後も、顧客離れに歯止めがかからなかったとされています。

売上高は5500万円まで減少 従業員を解雇し事業停止へ

こうしたなか、「上之園西洋堂」の2024年1月期決算の売上高は5500万円まで減少しました。 2024年10月には、従業員5名を全員解雇して事業を停止し、今回の措置に至りました。 負債総額は債権者8名に対して約9700万円とみられています。

なお、店舗は知人が居抜きで取得しており、現在は「HIGH LINE restaurant café」として、週末（金～日曜日）の夜間を中心に営業が行われているということです。

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