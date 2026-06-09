水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題が発覚し、6月10日で3か月です。

今回、不適正表示の原因として取り扱いの不備が指摘されたのが、こちら、赤い太枠で示した10けたの数字、牛の「個体識別番号」です。この「個体識別番号」はなぜ必要でどのように管理されているのか。牛肉の加工の現場を取材しました。

鹿児島市で食肉の加工と販売を行う創業55年の「牛一」です。

県産の和牛を中心に取り扱い、すき焼きセットなどに加工して1日におよそ1000件を全国に出荷しています。

「個体識別番号」は「牛のマイナンバー」のような制度

（牛一 伊瀬知要統括部長）「個体識別番号をパソコンやスマホで調べると牛の育ち方やどこで育ったか情報が一頭一頭出てくる」

「個体識別番号」は牛が生まれた時に1頭ごとに割り振られ、この番号を辿ることで、牛が肉に加工され消費者に届いたあとでも生産地などが確認できる、「牛のマイナンバー」のような制度です。

（牛一 伊瀬知要統括部長）「一番はお客様を守るため。『安心で安全だ』と証拠になる番号」

水迫畜産は県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示

この「安心・安全」への信頼が揺らいだのが。

水迫畜産は県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示。今年3月、農林水産省から是正指示を受け、県警は食品表示法違反の疑いで捜査しています。

不適正表示の数量はあわせて27トンに上りますが、水迫畜産は原因について「複数の種類の牛肉を使った商品に1つの個体識別番号のみを誤って表示していた」「担当者個人のミス」などと説明しています。

同業者からは憤り「消費者に疑惑を持たれるのは非常に残念」

こうした管理に同業者からは憤りも。

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「安心安全を買ってもらうのが我々の仕事、消費者に疑惑を持たれるのは非常に残念」

県内で食肉加工などを行うおよそ200の事業者が所属する県食肉生活衛生同業組合の肥後辰彦理事長です。組合に所属する事業者に対し毎年、販売店や加工業者の抜き打ち指導を行ってきました。

表示が義務化されるきっかけは、牛の病気＝BSEの問題

個体識別番号の店頭での表示が義務化されるきっかけとなったのが、2001年から国内で確認された牛の病気＝BSEの問題です。

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「（BSE問題で）肉屋は1日に1切れも売れない日が続いて、『これで我々業界は全滅だな』というほど心配した時期があった。こんな表示違反が発生するとは夢にも思ってなかった」

組合は水迫畜産を「除名」処分に

水迫畜産の商品をめぐっては、8つの市と町がふるさと納税の返礼品として扱っていて、不適正表示が指摘されている期間の寄付額は、およそ7億4500万円に上っています。

問題発覚後、組合でも「県外からの注文が減っている」との声があがっていて、組合は先月、水迫畜産を「除名」処分にしました。

「悪いことが表面に出そうになってから入ってきた」

しかし、怒りの理由はほかにも・・

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「悪いことが表面に出そうになってから入ってきた、見え見えの加入。許せない話」

水迫畜産は「農林水産省から2023年の9月に問題の指摘を受けた」としていますが、組合へ入会したのはその2年以上あとの去年11月。入会の際、水迫畜産から不適正表示の問題について説明はなかったといいます。

「業界としては非常に残念」

（県食肉生活衛生同業組合 肥後辰彦理事長）「（水迫畜産は）除名で済むが、業界としては非常に残念。信用を取り戻すのは大変なこと」

水迫畜産は組合加入時の経緯や除名に関して「個別の取材には応じない」とコメントしています。

牛一の工場では、個体識別番号を取り違えないよう対策

（記者）「こちらの工場では牛肉をスライスし箱詰め作業が行われる。一つ一つにバーコード振られていて個体識別番号が発送まで管理」

牛一の工場では10年ほど前から個体識別番号を手で入力する方法からバーコード管理に変更。

産地ごとに商品の箱の色を変えたり、加工や計量など作業ごとにテーブルを分けたりするなど個体識別番号を取り違えないよう対策しています。しかし・・・。

水迫畜産の問題発覚後、問い合わせも

（牛一 肥後貴史代表）「取引先から『こういう問題出ているけど牛一さん大丈夫』という問い合わせがあって、手順やルールを示して安心してもらった」

牛一では水迫畜産の問題発覚後、問い合わせのあった県外の取引業者を招いて一緒に工場の点検を行うなど、疑念の払しょくに努めています。

（牛一 肥後貴史代表）「畜産王国鹿児島に会社として育ててもらっている思いもある、非常に残念だなという思いが一番強い。（水迫畜産の問題を）非難するだけではなく、本当に我々も出来ているのか、間違いのない商品を客に届けられているのか、その思いだけはしっかり持ちながら気を引き締めてやっていきたい」

鹿児島の和牛の信頼が揺らいだ問題発覚から3か月。関係者は複雑な思いを抱えながら信頼回復に向けた取り組みを続けています。

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