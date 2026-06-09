メキシコペソ円は９．２１円付近、日本時間２１時に５月ＣＰＩ＝ロンドン為替



メキシコペソ円は9.21円付近で推移している。本日の高値9.2164をつけたあと、高値圏でもみ合っている。このあと、日本時間午後9時には5月メキシコCPIが発表される。前年比は4.08%と、前回の4.45%からインフレが鈍化する予想。前月比でもマイナス圏（-0.11%）への転換が見込まれており、これまでのメキシコ中銀による高金利政策の引き締め効果が顕在化しつつあるかが注目される。



メキシコペソは高い政策金利を背景に堅調に推移してきたが、インフレが予想以上に急鈍化すれば、中銀の利下げペース加速観測が浮上し、ペソの利益確定売りに繋がる可能性がある。インフレ目標（3%）に向けて確かな鈍化傾向が確認できるかが最大の焦点となる。



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