本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/9（火）



EUR/USD

1.1470（5.8億ユーロ）

1.1505（5.5億ユーロ）

1.1510（7.89億ユーロ）

1.1560（6.26億ユーロ）

1.1570（11億ユーロ）

1.1575（8.16億ユーロ）

1.1620（6.9億ユーロ）

1.1625（6.87億ユーロ）

1.1650（10億ユーロ）

1.1700（7.24億ユーロ）



USD/JPY

159.00（11億ドル）

160.00（6.06億ドル）

160.25（6.79億ドル）

160.50（5.4億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1470から1.1700にわたる範囲で大中規模の設定が分散している。現在の水準に近い1.15台では1.1570に大規模設定が観測されている。その前後にも1.1560と1.1575に中規模設定がある。その他では1.1650に大規模設定が観測されている。前日ほどではないが、かなり強いマグネット効果が想定されよう。



ドル円は159.00に大規模設定、160.00、160.25、160.50などに中規模設定が分布している。現在の水準である160円台前半でのマグネット効果が想定される。

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